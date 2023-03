Tennista colpisce contemporaneamente la pallina e un pipistrello: macabra sorpresa per l’avversario Curioso episodio in occasione di un torneo di tennis valido per il Challenger Tour dell’ATP. A farne le spese uno sfortunato pipistrello.

A cura di Marco Beltrami

Qual è la situazione più curiosa mai verificatasi su un campo da tennis? La risposta a questa particolare domanda è arrivata oggi, in occasione di un torneo internazionale. Stiamo parlando di un appuntamento valido per il Challenger Tour, ovvero la serie dei tornei di tennis maschili di categoria immediatamente inferiori a quelli del circuito principale ATP, dove si sfidano tennisti di prima fascia, come i nostri Sinner o Berrettini (impegnato attualmente ad Acapulco).

La cornice è stata quella in particolare del torneo di Pune e in particolare di una delle sfide valide per il tabellone di doppio. Sul cemento indoor indiano si sono sfidate per i quarti di finale, le coppie formate da Bollipalli-Kaliyanda Poonacha e da Kadhe-Neuchrist. Tutto è avvenuto nel primo set, con la coppia indo-austriaca in vantaggio con il punteggio di 5-1. Ad un certo punto dopo un servizio di Kaliyanda Poonacha, nel palazzetto è calato il gelo.

Kahde che ha tentato di rispondere dal lato a posto, si è immobilizzato perché si è reso conto che oltre alla pallina da colpire, gli è arrivato vicino qualcos'altro. Di cosa si trattava? Del corpo esanime di un pipistrello, che giaceva senza vita a pochi passi da lui. Tutti si sono fermati non riuscendo a capire cosa fosse successo. Solo i replay poi hanno mostrato l'eccezionalità di quanto accaduto: Kaliyanda Poonacha nel battere ha colpito praticamente sia la pallina che il povero mammifero che si trovava dunque nel posto sbagliato nel momento sbagliato.

Purtroppo l'animale ha ricevuto un colpo tremendo, e per le conseguenze dello stesso è finito dall'altra parte del campo seguendo la scia della pallina. Una scena davvero brutta, con il tennista indiano che poi è stato costretto a ripulire la racchetta per togliere i resti del pipistrello, mentre tutti provavano a capire se gli si potesse ancora salvare la vita in qualche modo, senza fortuna. Niente da fare dunque per lo sfortunato animale che è stato poco dopo portato via dagli inservienti che hanno provveduto a ripulire anche il campo.