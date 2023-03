Berrettini-Rune stanotte ai quarti ATP Acapulco: orario e dove vederla in diretta tv e streaming Matteo Berrettini gioca contro Holger Rune nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco. Partita in programma non prima delle 4.30, ora italiana. Ecco quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini gioca contro Holger Rune nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco. Il tennista romano, numero 24 della classifica ATP, è reduce dalle vittorie contro Molcan e Ymer, ed è l'ultimo italiano rimasto in tabellone dopo l'eliminazione del fratello Jacopo contro De Minaur. Nella partita contro il danese 10° giocatore al mondo, in palio l'accesso alla semifinale contro uno tra De Minaur e il sorprendente Daniel. Nell'unico precedente Matteo si è imposto in tre set. Berrettini-Rune è in programma stanotte, non prima delle 4:30 italiane e sarà trasmesso in TV e streaming su Supertennis. Ecco quello che c'è da sapere sulla partita dell'Abierto Mexicano Telcel.

A che ora gioca Berrettini oggi contro Rune ad Acapulco: orario e programma

La partita tra Berrettini e Rune è in programma nella notte italiana tra giovedì 2 e venerdì 3 marzo. Il match dei quarti si giocherà non prima delle 4:30 italiane sul campo centrale “Estadio”. L’orario preciso d’inizio di Berrettini-Rune è legato alle tre sfide che si giocheranno prima sullo stesso campo, ovvero McDonald-Paul, De Minaur-Daniel e Fritz-Tiafoe. Nel caso in cui dovessero durare più del previsto, la partita del giocatore italiano inizierà in ritardo.

Dove vedere Berrettini-Rune in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

Dove vedere Berrettini-Rune in TV? La partita sarà trasmessa in chiaro su Supertennis, senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Appuntamento sui canali 64 del digitale terrestre e sul 212 della piattaforma Sky. Per lo streaming del match dei quarti del torneo di Acapulco diretta in chiaro sul sito di Supertennis, oppure sulla piattaforma Supertennix, disponibile sia per gli abbonati che per i possessori della tessera FITP.

I precedenti tra Berrettini e Rune

Matteo Berrettini e Holger Rune si sono già affrontati in carriera nel circuito ATP. Nell’unico precedente che risale a pochi mesi fa, nel primo turno del Masters 1000 di Indian Wells, sul cemento outdoor, vittoria per il tennista italiano in tre set, con il risultato di 6-3, 4-6, 6-4.

Il prossimo avversario di Berrettini: il tabellone dell'Atp 500 di Acapulco

In caso di vittoria contro Rune, Matteo Berrettini sfiderà in semifinale uno tra De Minaur, giustiziere del fratello Jacopo ai quarti, e il giapponese Daniel che a sorpresa ha eliminato la testa di serie numero 2 Ruud. Un tabellone tutto sommato positivo per l’azzurro che si trova nella parte bassa. In alto invece in programma due derby tra giocatori americani, ovvero McDonald-Paul e Fritz-Tiafoe.