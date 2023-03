I fratelli Berrettini agli ottavi di finale ad Acapulco: Matteo e Jacopo avanti dopo un doppio ritiro Sia Matteo Berrettini che il fratello Jacopo hanno superato il turno in Messico, al torneo ATP di Acapulco. All’Abierto Mexicano Telcel i due azzurri hanno superato Molcan e Otte, entrambi ritiratisi.

A cura di Marco Beltrami

Notte incorniciare per la famiglia Berrettini. Sia Matteo che il fratello Jacopo hanno superato il turno al torneo ATP 500 di Acapulco. Sul cemento messicano, è sceso in campo prima il numero 24 del mondo che dopo sette game di fila vinti ha visto il suo avversario Molcan ritirarsi per un infortunio al polso. Stesso esito per il match di Jacopo, con Otte che ha dato forfait nel terzo set. I due poi sono scesi in campo anche nel doppio, ma lì non c'è stato nulla da fare: ko contro la coppia francese Doumbia-Reboul.

Pronostico ampiamente confermato dunque per Matteo Berrettini che contro Molcan, 57° giocatore ATP, era avanti 6-0, 1-0 all'esordio nel torneo di tennis centroamericano. Troppo forte però il dolore al polso per il giocatore slovacco che, ha deciso di non proseguire la partita uscendo anzitempo per sottoporsi alle cure negli spogliatoi. Per lui potrebbe esserci il rischio di uno stop.

A proposito di prossimi match, ora Matteo Berrettini giocherà nella notte italiana tra martedì e mercoledì contro Elias Ymer. Il tennista capitolino, avrà una chance importante per conquistare i quarti contro lo svedese numero 170 ATP. Due i precedenti (nelle qualificazioni del torneo di Budapest nel 2018, e nelle Davis Cup Finals della scorsa annata), tutti a favore dell'azzurro. Il match è in programma non prima delle 4:00 italiane.

Oltre a Matteo ha superato il turno anche Jacopo Berrettini che ha ottenuto il primo successo nel circuito principale ATP della carriera. Il numero 852 della classifica ATP (grazie a questa vittoria ha ottenuto 65 punti e farà un super salto che lo porterà entro la 500a posizione) ha disputato un ottimo match contro il 78° giocatore al mondo Otte. I due erano un set pari (3-6, 7-6), prima del ritiro del tedesco sul 2-1 nel terzo parziale a causa di un problema al ginocchio.

Sulla sua strada ora Jacopo Berrettini troverà un avversario molto ostico visto che dovrà vedersela con il numero 24 ATP Alex De Minaur, che ha iniziato la stagione con buone sensazioni. Appuntamento nella notte, non prima delle 2:30 E chissà che i fratelli Berrettini, in campo anche nel doppio, non regalino ulteriori exploit: il tabellone potrebbe regalare anche un sorprendente incrocio in semifinale. Difficile, ma chissà…