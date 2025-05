video suggerito

Telecronisti RAI in difficoltà durante il dominio di Sinner contro Ruud: "Partita incommentabile" Telecronisti Rai in difficoltà nel commentare la partita straripante di Jannik Sinner contro Casper Ruud agli Internazionali di Roma.

A cura di Marco Beltrami

Casper Ruud non è stato l'unico ad andare in difficoltà contro Jannik Sinner. Anche i telecronisti Rai infatti hanno dovuto faticare per trovare le parole giuste per fotografare una prestazione come quella del numero uno al mondo, straripante. Complicato infatti provare a raccontare un divario così clamoroso, e una partita a senso unico con un dominio così totale. Persino un ex giocatore e tecnico del calibro di Omar Camporese ha parlato di sfida "incommentabile".

Telecronisti Rai in difficoltà davanti allo strapotere di Sinner contro Ruud

L'ex tennista ha raccontato il match con Marco Fiocchetti, con diretta tv in chiaro sui canali Rai. Sin dall'inizio è sembrato chiaro il copione del confronto con un Sinner di un altro pianeta rispetto a Ruud. Quando il dominio è diventato lampante le due voci hanno iniziato ad ironizzare anche sulle difficoltà di commentare il match. Proprio come ha fatto lo stesso Ruud, anche i telecronisti Rai hanno simpaticamente evidenziato i suoi punti, che erano rarissimi.

L'incommentabile partita di Sinner contro Casper Ruud

Al termine del match dei quarti di finale, dopo poco più di un'ora. Fiocchetti ha chiesto a Camporese un commento riassuntivo sul confronto tra Sinner e Ruud. L'ex campione azzurro ha mostrato empatia per il norvegese, esaltando il numero uno del mondo: "Dispiace per il ragazzo e per l’uomo che è Ruud, ma stasera abbiamo assistito a una lezione di tennis, mi spiace dirlo. Sinner è stato perfetto".

E pensare che Ruud stava vivendo un momento molto positivo, come confermato dalla vittoria del Masters 1000 di Madrid. Nonostante questo però non c'è stata partita con un Sinner nettamente superiore, e capace di mettere in imbarazzo anche i telecronisti: "È stata una partita veloce, incommentabile per lo strapotere di Sinner". Sono gli effetti del rendimento di Sinner, entusiasmante e praticamente impeccabile. E speriamo che anche per il futuro, le parole vengano meno: sarebbe la prova di ulteriori prove superlative di Jannik.