Taylor Fritz stravolto dal caldo a Washington: “Vedevo male, stavo per svenire. Condizioni brutali” Taylor Fritz si è ritirato negli ottavi dell’ATP 500 di Washington affossato dal forte caldo: “Vedevo male, mi sentivo svenire. Abbiamo giocato in condizioni brutali”.

A cura di Alessio Morra

Il torneo ATP 500 di Washington è il primo appuntamento di rilievo dell'estate del tennis, un torneo storico che si disputa sia al livello maschile che femminile. Quest'anno si è deciso di iniziare le gare alle 12 ora locale, nonostante il forte caldo. In questo modo si può disputare un match in più sul campo centrale. Ma il caldo sta mietendo vittime. Ha dovuto abbandonare il torneo Taylor Fritz, che durante il match degli ottavi di finale è stato malissimo e dopo la partita ha parlato delle condizioni in cui i tennisti sono costretti a giocare.

Il combined di Washington ha un importante campo di partecipazione, sia nel torneo maschile che in quello femminile. Taylor Fritz era uno dei favoriti, ha vinto Indian Wells quest'anno e raggiunto i quarti a Wimbledon, ma ha dovuto ritirarsi negli ottavi contro Daniel Evans. L'americano vince il primo set e va avanti di un break anche nel secondo, sembra avere la partita in pugno, ma all'improvviso non sta bene. Evans ne approfitta, lo riaggancia e lo porta al tie-break. Evans annulla un matchpoint e allunga la partita al terzo set. Il britannico veleggia, Fritz non si sente bene ed è costretto a ritirarsi sul 4-1 per il suo avversario.

Poche ore dopo il match l'americano, che ha visto vanificare una grande chance di fare bottino pieno, sui social rassicura sulla sua salute, ma racconta ciò che gli è successo: "Mi sentivo costantemente come se stessi per svenire, la mia vista stava diventando confusa. Mi spiace se ho fatto preoccupare qualcuno", ed ha pure scritto che si è giocato: "In condizioni brutali".

Parole forti quelle di Fritz, che ha lanciato anche un grido d'allarme per i futuri tornei che si giocheranno in Nord America e che si disputeranno a temperature elevate. Anche se va detto che poche ore dopo il ritiro di Fritz, a Washington si è abbattuto un nubifragio che ha interrotto il programma, e soprattutto la sfida tra Kyrgios e Opelka.