Tathiana Garbin dimessa dopo l’operazione per il tumore: “Avete reso il mio percorso più lieve” Tathiana Garbin è stata dimessa dall’ospedale dove era stata ricoverata per l’operazione per il tumore raro che l’ha colpita.

A cura di Marco Beltrami

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tathiana Garbin torna a casa dopo la delicata operazione chirurgica per la forma tumorale rara con cui sta facendo purtroppo i conti. È stata la stessa capitana della squadra di Fed Cup italiana a dare la bella notizia sui suoi canali social, ringraziando anche tutti coloro i quali le sono stati vicini in queste settimane difficili.

L'ex tennista italiana ha condiviso una foto dall'ospedale, in compagnia dello staff medico che l'ha curata e seguita da vicino. Queste le sue commosse parole: "Oggi è un giorno speciale, sono stata dimessa. Desidero ancora una volta esprimere la mia profonda gratitudine al Prof. Lippolis ed a tutto il suo team. La vostra straordinaria professionalità, unita ad una passione ed attenzione senza paria ha reso il mio percorso qui molto più lieve. Inoltre ringrazio tutti voi per i messaggi di incoraggiamento e piena vicinanza".

Nessun altra informazione per Garbin che ora dovrà affrontare la convalescenza e proseguire nel suo percorso di cura. Ci vorrà dunque del tempo per Tathiana che come confermato nella sua ultima "uscita" pubblica a distanza in occasione dei Supertennis Awards in collegamento dall'ospedale anche in questo periodo difficile non ha nessuna intenzione di lasciare le sue ragazze. "Torno presto" ha dichiarato la capitana che è riuscita a stabilire un feeling speciale con tutto il gruppo capace di arrivare fino in finale di Fed Cup.

Tutto il Paese sportivo e non le è stato vicino dopo quell'annuncio proprio alla fine della competizione a squadre femminile. A proposito di competizione a squadre, molto significativo anche il post Coppa Davis, con la bella dedica di Sinner e compagni e l'augurio di pronta guarigione.