Tathiana Garbin si collega dalla stanza dell’ospedale, è per le sue ragazze: “Non siamo sole” In occasione dei Supertennis Awards, Tathiana Garbin ha voluto fare una sorpresa a tutti collegandosi direttamente dalla stanza d’ospedale dove è ricoverata per la convalescenza legata all’operazione per la forma rara di tumore con cui sta lottando.

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tathiana Garbin non poteva perdersi la cerimonia di premiazione delle "sue ragazze". La squadra italiana di Fed Cup di cui è capitana ha conquistato il premio per "l'impresa dell'anno", ai Supertennis Awards di Milano. L'ex tennista è ancora convalescente dopo la delicata operazione chirurgica per curare il tumore molto raro con cui sta facendo i conti. Questo non le ha impedito di collegarsi direttamente dalla stanza di ospedale per quella che è stata una bellissima sorpresa.

Tutto il tennis italiano e lo sport in generale sta facendo il tifo per Tathiana dopo aver trascinato le azzurre alla finale di Fed Cup. Un rapporto solidissimo come ci ha raccontato la stessa Garbin in un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. Dopo aver ricevuto le sue giocatrici nei giorni scorsi, e aver dato la bella notizia della perfetta riuscita dell'operazione, la leader del gruppo ha voluto partecipare alla sua maniera alla serata di gala organizzata al Superstudio di Milano per celebrare i campioni del nostro tennis in questo 2023 memorabile.

Tathiana Garbin in collegamento non ha nascosto l'emozione per quanto fatto da Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini: "Sono felicissima di rivedere le mie ragazze sul palco perché è un premio importante che è stato conquistato con tanto sacrificio e tanto impegno. Sono davvero felicissima per loro e per noi perché è stato qualcosa di grande".

Difficile esternare la soddisfazione per quanto fatto dal gruppo e per questo premio che è un riconoscimento agli sforzi fatti. Il percorso sportivo e quello di vita si è incrociato per Garbin che ha trovato nelle sue ragazze una vera e propria famiglia, capace di stringersi intorno in questo momento per lei molto complicato: "Guarda sentivo prima le vostre parole si parlava di questo sport e certo ci si sente soli. Io invece ho la sensazione che con questa squadra ci sentiamo una famiglia, forti insieme. Chi è fuori fa il tifo, veramente nel bene e nel male siamo affiatate e si passano anche cose un po’ più complesse. Soprattutto nel mio caso".

Inevitabile una parola anche per Sinner e il gruppo dell'Italia di Davis che dopo il trionfo, ha avuto un pensiero per lei: "I ragazzi in un momento di estrema felicità hanno trovato parole per me, è ancora più bello condividere questa serata con voi". La chiusura è stata un bellissimo messaggio, arrivederci a presto: "Torno presto, non mollo".