Tathiana Garbin dà la notizia più bella dopo l’operazione: “L’intervento è andato bene” La capitana dell’Italia femminile di tennis Tathiana Garbin ha parlato per la prima volta dopo la seconda delicata operazione cui si è dovuta sottoporre a causa di un raro tumore con cui sta facendo i conti e le notizie riguardo all’esito dell’intervento chirurgico fanno ben sperare.

Il mondo del tennis, e non solo, hanno vissuto giorni di grande apprensione a causa della improvvisa malattia che ha colpito la capitana della nazionale femminile Tathiana Garbin che, in occasione della finale di Billie Jean King Cup aveva svelato di star facendo i conti con un tumore molto raro per il quale a breve si sarebbe dovuta sottoporre ad un secondo intervento chirurgico. E a svelare quando sarebbe stata questa seconda operazione è stato Jannik Sinner che, nel corso dei festeggiamenti per la storica Coppa Davis conquistata dall'Italia, ha voluto mostrare vicinanza all'ex numero 22 della classifica WTA che il giorno successivo sarebbe dovuta andare nuovamente sotto i ferri.

E così lunedì scorso, dopo la visita delle sue ragazze della nazionale azzurra (Bronzetti, Cocciaretto, Paolini, Stefanini e Trevisan), l'intervento è stato eseguito nell'ospedale Cisanello di Pisa dall'equipe del professor Lippolis. Da allora però nessuna notizia riguardo l'esito di questa seconda delicata operazione a cui è stata costretta da questo raro cancro che l'ha colpita e che ha scoperto di avere la scorsa estate.

Solo oggi è arrivato un aggiornamento e a darlo è stato proprio la stessa Tathiana Garbin che ha voluto rassicurare personalmente in merito all'esito dell'operazione con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Ciao a tutti. L'intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del Prof. Lippolis e di tutto il suo team medico a cui va la mia più profonda gratitudine" ha difatti scritto l'ex tennista azzurra.

La capitana della nazionale femminile di tennis ha poi voluto anche ringraziare tutti coloro che gli hanno mostrato sostegno in questo periodo per lei molto complicato: "Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e vicinanza. A presto!" ha difatti chiosato Tathiana Garbin dopo aver annunciato la bella notizia riguardo all'esito della delicatissima seconda operazione cui è stata costretta a sottoporsi a causa del tumore, partito dall'appendice e poi estesosi, con cui ora sta giocando il suo match più importante.