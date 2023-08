Stricker sta per vincere la partita più importante della carriera agli Us Open, la reazione stupisce tutti Il tennista svizzero (128° al mondo) ha disputato una partita praticamente perfetta sia sul piano agonistico sia tecnico, battendo il favoritissimo Tsitsipas. Nella fase decisiva dell’incontro fa una cosa che spiazza tutti mostrando una calma incredibile.

Il tennista svizzero canticchia un successo di Whitney Houston nel momento cruciale della sfida contro Tsitsipas.

Dominic Stricker (numero 128 al mondo) ha battuto Stefanos Tsitsipas (settimo nel Ranking Atp) sbaragliando ogni pronostico, lasciando l'avversario con un palmo di naso e con la sensazione addosso che la maledizione degli Us Open lo abbia colpito ancora una volta. In sei presenze nel torneo americano non è mai riuscito a spingersi oltre il terzo turno e uscire contro lo svizzero, che è un puntino nella galassia del tennis mondiale, fa ancora più male.

Quattro ore e una manciata di minuti, tanto è durata la partita: basta queso dato per chiarire la portata delle difficoltà che hanno trasformato un incontro sulla carta abbastanza scontato in una sorta di calvario sfociata in una beffa. Nello stadio Grandstand di Flushing Meadows l'evetico si è imposto in 5 set con parziali epici, considerata la differenza di valori espressa dalla graduatoria: 7-5, 6-7 (2), 6-7 (5), 7-6 (6) e 6-3.

La calma assoluta del tennista svizzero nel momento decisivo della sfida.

Una sconfitta bruciante per il greco, che ha sofferto oltre ogni previsione. Una vittoria incredibile per Stricker che a fine gara ammetterà con grande sincerità: "Ero sotto 5-3 e mi sono portato in vantaggio nel quarto set. Non so come ho fatto, ma in qualche modo ci sono riuscito. Ho continuato a giocare a un livello molto alto". Senza parole, non ne ha bisogno: a parlare per lo svizzero sono le immagini dell'incontro, in particolare alcuni dettagli ripresi dalle telecamere che spiegano come avere la mente sgombra, la serenità che ti dà la consapevolezza di avere nulla da perdere, oltre all'orgoglio e alla voglia di dare tutto al cospetto di un rivale nettamente superiore, siano un tonico potente.

Stricker, 21 anni, ha disputato una partita praticamente perfetta sia sul piano agonistico sia tecnico. Per la prima volta nella sua carriera è approdato al terzo turno di un torneo molto importante (fa il paio con i playoff della recente edizione di Wimbledon) e lo ha fatto con una tranquillità che deve essere sembrata disarmante allo stesso Tsitsipas. C'è un episodio che racconta questo stato d'animo alla perfezione, capita nella fase cruciale del confronto.

L’elvetico ha conquistato il primo successo importante della propria carriera.

L'elvetico era accomodato nella propria postazione durante un break, si stava rifocillando quando dagli altoparlanti dell'impianto è partita la canzone I Wanna Dance with Somebody di Whitney Houston: ha iniziato a canticchiarla come se di lì a poco non avesse dovuto affrontare una prova così impegnativa. Con la stessa calma ha spiazzato Tsitsipas, avuto grande sangue freddo e concentrazione massima per rimontare da un 30-40 fino a mandare ko il greco. Nel terzo turno affronterà il francese Benjamin Bonzi (108°) che ha superato Eubanks.