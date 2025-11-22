Spagna-Germania oggi in Coppa Davis, senza Alcaraz: orario, programma e dove vedere in tv

Spagna-Germania è la seconda semifinale di Coppa Davis. Si parte alle ore 12 a Bologna con Carreno-Struff, poi Zverev-Munar e il doppio. Diretta in chiaro su Supertennis.

L'Italia è in finale di Coppa Davis per il terzo anno consecutivo. I successi di Berrettini e Cobolli hanno regalato i successi contro Austria e Belgio. L'Italia oggi si riposa e attende, anzi, prepara la finale in programma a Bologna domenica 23 novembre. Volandri prepara i suoi ragazzi e studia gli avversari che usciranno dall'altra semifinale quella tra Spagna e Germania, che pare largamente favorita. La mancanza di Alcaraz pesa tantissimo. L'incontro si potrà seguire in diretta TV in chiaro solo su Supertennis, streaming su SupertenniX. Si parte alle ore 12 con Carreno Busta-Struff, poi Munar-Zverev ed eventualmente il doppio.

Spagna-Germania è un grande classico della Coppa Davis. I precedenti sono addirittura 17! Spagna avanti 10-7. L'ultimo confronto è datato 2018, quando sulla terra rossa la Spagna si impose in casa per 3-2 sulla Germania, in campo Nadal e Ferrer attuale capitano degli spagnoli, e pure Zverev.

Spagna-Germania il programma e gli orari TV

Alle ore 12 si comincia con Carreno contro Struff, a seguire scenderanno in campo invece Munar e Zverev, il più forte giocatore, secondo classifica, nella Final Eight di Bologna. Eventualmente in caso di parità dopo i due singolari si giocherà il doppio tra Granollers/Martinez e Krawietz/Puetz. Diretta TV in chiaro solo su Supertennis, streaming su SupertenniX.

A che ora gioca Carreno con Struff e dove vederla in TV

Pablo Carreno Busta dovrebbe essere ancora il secondo singolarista e se sarà così alle ore 12 scenderà in campo a Bologna contro Jan Lennard Struff. Sono due tennisti dal bel passato, ma che ora sono fuori dai primi 80 ATP e giocano la partita dell'anno oggi. L'incontro si potrà seguire in TV solo su Supertennis. Quattro i precedenti, 3-1 per lo spagnolo.

Dove vedere Zverev-Munar in Coppa Davis

Il secondo singolare lo disputeranno i due numeri uno e cioè Alexander Zverev e Jaume Munar, grande rivelazione fin qui. Il suo successo nei quarti su Lehecka è stato decisivo e inaspettato. Lo spagnolo però contro Zverev è largamente sfavorito. Il tedesco sembra divertirsi e vuole condurre la Germania in finale. Non si comincia prima delle ore 14:30 a Bologna. Diretta TV e streaming solo su Supertennis.

L’orario della partita di doppio e dove vederla

Il doppio si giocherà solo se sarà necessario. Se sarà 1-1 scenderanno in campo per la Germania Krawietz e Puetz, specialisti veri, campioni alle ATP Finals un anno fa, e per la Spagna Granollers, quest'anno due volte vincitore Slam, e Pedro Martinez. L'incontro non inizierebbe prima delle ore 17. Diretta TV su Supertennis.