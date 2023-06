Sonego sfida Sinner negli ottavi del torneo Atp 500 di Halle: sogna un altro colpo dopo Berrettini Derby italiano sull’erba in Germania. Jannik s’è liberato del francese Gasquet in tre set per il torinese, che ha battuto il russo Karatsev, è una buona occasione da sfruttare dopo aver piegato Berrettini.

Lorenzo Sonego sfiderà Jannik Sinner negli ottavi del torneo Atp di Halle.

Jannik Sinner contro Lorenzo Sonego. Gli ottavi di finale del Torneo Atp 500 di Halle (in Germania) regalano la sfida tutta italiana. Si gioca sull'erba, e tanto basta per la messa a punto in vista di Wimbledon. L'uno contro l'altro ancora una volta, era accaduto a febbraio scorso nei quarti a Montpellier e trionfò l'alto-atesino che riuscì a spingersi fino al match decisivo per il titolo e conquistò il settimo in carriera superando l'americano Maxime Cressy.

Non solo rivincita: dopo aver sconfitto Berrettini a Stoccarda acuendone la crisi, per il torinese (39° nel Ranking Atp) può rappresentare l'occasione per ottenere un altro successo di prestigio contro un avversario in Top 10 (9°).

Jannik batte in 3 set (e senza fatica) Gasquet

Come arrivano all'incontro i connazionali? Successo in tre set per Jannik che s'è sbarazzato di Richard Gasquet (49°) con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2. Eccezion fatta per un sussulto d'orgoglio del francese nella seconda frazione, il pallino del gioco è stato sempre nelle mani dell'azzurro che ha affondato i colpi e alzato ritmo, intensità nell'ultimo set quando ha preso largo lasciando briciole di buone volontà all'avversario. Ha fatto quel che poteva (e doveva) facendo valere alla lunga tutto il peso della differenza dei valori.

Sonego rischia contro Karatsev ma lo stende nel terzo set

Ad attendere l'alto-atesino adesso c'è Sonego reduce dal confronto con il russo Aslan Karatsev (45°, ripescato per la rinuncia forzata di Kyrgios ancora in non perfette condizioni fisiche dopo l'intervento al ginocchio) superato in circa 2 ore di gioco in 6-2, 3-6, 6-2 non senza qualche difficoltà. In realtà a complicarsi la vita è stato proprio l'italiano per qualche defaillance di troppo avvenuta dopo un primo parziale messo al sicuro in mezzora, scandito da ben 5 ace e 15 punti ottenuti su 16 con la prima di servizio.

Nel secondo set, proprio quando la partita sembrava indirizzata, il russo riesce ad approfittare di un calo di tensione di Sonego pareggiando il conto dei set. L'italiano mostra sbavature nel primo turno di servizio e se lo lascia strappare alla seconda palla break utile per Karatsev. È un campanello d'allarme che scuote il torinese nel terzo set: questa volta è lui a capitalizzare gli errori dell'avversario e una volta arrivato sul 4-1 è riuscito a gestire nel migliore dei modi il prosieguo dell'incontro.