Sonego non molla e a Lajovic non resta che sorridere e applaudire: Lorenzo show a Stoccolma Punto eccezionale per Sonego nella vittoria contro Lajovic. L’avversario di Lorenzo non ha potuto far altro che rendergli omaggio.

A cura di Marco Beltrami

Quando c’è da lottare Lorenzo Sonego non si tira mai indietro. Il tennista piemontese ha confermato di essere un guerriero in quel di Stoccolma nella durissima partita del primo turno contro Lajovic. Nella vittoria che consente al numero 55 della classifica ATP di sfidare agli ottavi uno tra Eubanks e Kotov, c’è stata una particolare situazione di gioco che può rappresentare la sintesi del match.

Che le cose per Lajovic non sarebbero state semplici si era capito già nel primo set, che il serbo è riuscito a portare a casa. Memorabile in particolare un punto messo a segno dal piemontese quando tutto sembrava compromesso. Dopo un recupero Sonny ha sfoderato, anche con l’aiuto di un pizzico di fortuna, un passante incrociato che ha sorpreso l’avversario. Espressione sconsolata di Lajovic che comunque alla fine riuscito ad imporsi.

Ma è stato un altro in particolare lo scambio che è diventato la copertina del match anche per la reazione dei due tennisti. Ad inizio terzo set, quando la posta in palio è diventata altissima, è andato in scena uno scambio durissimo sul servizio del tennista italiano. 29 i colpi complessivi in un botta e risposta molto incerto e fatto anche di recuperi importanti. Alla fine a spuntarla è stato Sonego che si è presentato a rete dopo aver fatto anche il "tergicristallo".

Leggi anche Sinner trionfa a Shanghai con una rimonta da campione contro Giron: si qualifica per le Atp Finals

In posizione centrale il giocatore azzurro ha chiuso con una volée di istinto, su un tentativo disperato di Lajovic che ha tirato a tutto braccio per beffarlo. La fortuna aiuta gli audaci e così Sonego si è lasciato andare ad un sorriso visibilmente provato per la durezza dello scambio. Lajovic al contrario dopo aver contraccambiato il sorriso ha applaudito con correttezza il suo avversario per diversi secondi, unendosi così al pubblico di casa pazzo per il giocatore piemontese.

Un applauso dal doppio significato: il primo è stato quello di condividere con Sonego la gioia per lo scambio molto bello, il secondo invece è stato per l'avversario italiano letteralmente superlativo.