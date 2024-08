video suggerito

Sinner-Zverev oggi in semifinale all'ATP Cincinnati, quando si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming Jannik Sinner e Alexander Zverev si affronteranno nella semifinale del torneo 1000 di Cincinnnati. L'incontro inizierà alle ore 21 e si potrà seguire in diretta TV su Sky.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner dopo lo splendido successo su Rublev torna in campo stasera e lo fa nella semifinale del torneo 1000 di Cincinnati contro Alexander Zverev, una sfida importante non solo perché c'è in palio la finale in un torneo di prima fascia. Perché il tedesco, grazie alla sua continuità, è l'avversario più insidioso per Sinner per la prima posizione ATP, e dunque è anche una sfida in prospettiva. Il match non si disputerà prima delle ore 21 e si potrà vedere in diretta TV su Sky, streaming per abbonati di NOW o Sky, con Sky Go. Chi vincerà in finale lunedì troverà Rune o Tiafoe.

A che ora gioca Sinner contro Zverev a Cincinnati: orario e programma

Il ricco programma di domenica 18 agosto a Cincinnati sarà aperto alle ore 17 con la prima semifinale del torneo femminile, quella che disputeranno la numero 1 e la numero 3 WTA e cioè Iga Swiatek e Aryna Sabalenka. A seguire ci sarà la seconda semifinale e cioè quella tra Jessica Pegula e la ritrovata Paula Badosa. Dunque non prima delle ore 21 giocheranno Jannik Sinnere Alexander Zverev.

Sinner-Zverev dove vederla in diretta TV e streaming

La semifinale del torneo di Cincinnati tra Jannik Sinner e Zverev, numero 3 del tabellone, si disputerà stasera e non prenderà il via prima delle ore 21 italiane. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky, che trasmette in esclusiva tutti i tornei 1000. Non è prevista la diretta in chiaro. Streaming per abbonati di NOW e di Sky, quest'ultimi con Sky Go.

Sinner-Zverev i precedenti

L'ultima sfida si ricorda bene. Perché la vinse sul cemento e negli Stati Uniti il tedesco, che agli ultimi US Open si impose negli ottavi di finale in cinque combattuti set. Fu una partita splendida. Il bilancio è nettamente a favore di Zverev, avanti 4-1 e con Sinner che curiosamente ha vinto il primo confronto, quando era appena diciannovenne al Roland Garros del 2020 – quello giocato in autunno e in quella partita si scoprì poi che Zverev giocò nonostante avesse il Covid.

Il prossimo avversario di Sinner a Cincinnati

Chi vincerà la semifinale nobile tra Sinner e Zverev tornerà in campo lunedì sera e lo farà nettamente con i favori del pronostico. Perché in campo uno tra Sinner e Zverev se la vedrà con il vincente della seconda semifinale quella che disputeranno il danese Holger Rune e l'americano Frances Tiafoe.