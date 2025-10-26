Sinner-Zverev oggi in finale a Vienna, Jannik vuole il 22° titolo: orario e dove vederla in TV e streaming

Sinner-Zverev è la finale del torneo di Vienna in programma oggi alle ore 14. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

Jannik Sinner scende in campo oggi a Vienna per la 31a finale della sua carriera. Il numero due del mondo affronta Alexander Zverev, terzo nel ranking ATP non prima delle ore 14. L'azzurro ha sfoderato un torneo finora perfetto all'Erste Bank Open e vuole il 22° titolo in carriera. Di buon auspicio il pensiero dell'ultima sfida contro il tedesco, agli Australian Open 2025. Un successo che ha permesso a Jannik di portarsi sul 3-4 nei precedenti. In palio per il nostro atleta punti importanti per ridurre le distanze da Alcaraz. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.

Sinner-Zverev, orario TV e dove vedere la finale del Six Kings Slam

La finale del torneo di Vienna tra Sinner e Zverev non si potrà vedere in TV in chiaro. Questo perché anche questo match sarà trasmesso in esclusiva su Sky. Diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, per gli abbonati con telecronaca di Elena Pero e Stefano Pescosolido. Per lo streaming si potrà seguire il match grazie a Sky GO e NOW. Entrambi servizi in abbonamento.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Zverev è in vantaggio nel bilancio delle sfide con Jannik Sinner. 4-3 per il tedesco che però ha perso le ultime due uscite contro l’azzurro. Pesantissimo in particolare l’ultimo confronto, nella finale degli Australian Open 2025. In quell’occasione successo perentorio di Jannik che ha dato seguito alla vittoria a Cincinnati. In precedenza 4 vittorie per il tedesco, dopo lo squillo del giocatore italiano nel Roland Garros 2020.

Il montepremi del torneo di Vienna, quanto guadagna il vincitore

Una partita utile non solo in chiave ranking per Sinner, ma anche dal punto di vista economico. Vincendo il trofeo Jannik si porterebbe a meno 840 punti dalla vetta occupata da Alcaraz fermo. In termini economici invece, considerando il montepremi di 2.8 milioni di euro, il vincitore incasserà 511mila euro. Per il finalista invece circa la metà, ovvero 275mila euro.

Il prossimo torneo di Sinner, subito in campo a Parigi

Dopo Vienna, per Sinner ci sarà subito l’occasione di tornare in campo a Parigi nel Masters 1000 locale. Qui il suo percorso inizierà contro uno tra Michelsen e Bergs, con il possibile quarto di finale contro uno tra Shelton, Cobolli o Rublev. Poi in semifinale, uno tra Musetti, Medvedev e Zverev verso la possibile finale dei sogni con Alcaraz