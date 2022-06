Sinner-Ymer oggi a Wimbledon: orario tv e dove vedere la partita in diretta e streaming Jannik Sinner sfiderà Mikael Ymer nel secondo turno di Wimbledon in programma oggi. Il vincente affronterà nel terzo turno uno tra Murray e Isner. Ecco tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Wimbledon di tennis 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner oggi affronta Mikael Ymer nel secondo turno del torneo di Wimbledon 2022. Il tennista italiano 10a testa di serie del tabellone giocherà oggi mercoledì 28 giugno contro lo svedese numero 88 ATP. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming su NowTv.

Jannik, che al primo turno ha eliminato Wawrinka, è ora il primo giocatore azzurro ai Championship dopo il ritiro per Covid di Berrettini e proverà ad accedere ai sedicesimi di finale dove incrocerà uno tra Murray e Isner. Non è la prima volta che Jannik sfida Ymer: già tre i precedenti contro lo svedese che nel turno precedente ha battuto Altmaier, con due vittorie a suo favore. Ecco tutte le info su dove vedere in TV e streaming la partita.

Dove vedere Sinner-Ymer oggi a Wimbledon in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Sinner-Ymer? La sfida tra il tennista italiano e lo svedese non sarà trasmessa in TV in diretta in chiaro, ma sarà visibile su Sky. Appuntamento su uno dei canali dedicati a Wimbledon dell'emittente satellitare che ne detiene i diritti (201, 204, 205 o dal 252 fino al 259). Per quanto riguarda invece la visione in chiaro appuntamento su SuperTennis in differita dalle 21, a meno che sulla piattaforma non si scelga di puntare su un'altra sfida. In streaming, gli abbonati Sky potranno utilizzare su dispositivi portatili e computer l'app loro riservata Sky Go.

A che ora gioca Sinner oggi: orario e programma della partita contro Ymer

Sinner e Ymer scenderanno in campo oggi mercoledì 29 giugno non prima delle X. La partita valida per i 32esimi di Wimbledon si giocherà sul campo numero 3 non prima delle 15:30. L'orario preciso d'inizio della partita dipenderà ovviamente dai match in programma in precedenza sullo stesso campo. In caso di sfide tirate, Sinner-Ymer potrebbe iniziare con ampio ritardo. In questo caso si navigherà a vista.

Chi è Mikael Ymer, i precedenti con Sinner

Mikael Ymer 23enne svedese di origini etiope è un tennista che ben si disimpegna su tutte le superifici. Mobile e dotato di colpi efficaci, non è ancora riuscito a vincere un torneo nel circuito maggiore ATP, pagando soprattutto l'assenza di continuità. Mikael, fratello di Elias altro giocatore professionista (il terzo fratello Rafael classe 2006 potrebbe intraprendere la stessa strada), è attualmente il numero 88 del ranking con la sua migliore posizione che è stata la 67. Un avversario da non sottovalutare per Jannik Sinner che parte con i favori del pronostico.

Jannik Sinner ha già incrociato in tre occasioni Mikael Ymer. Il primo precedente risale alle Next Gen del 2019, con l’azzurro che s’impose in scioltezza. Il secondo incontro l’anno successivo, sul cemento al coperto di Montepellier dove ebbe la meglio lo svedese. Nessun problema per l’azzurro al Roland Garros 2021, con una vittoria in tre set ai trentaduesimi. Ora il quarto faccia a faccia.

Il tabellone di Sinner a Wimbledon, l'avversario al prossimo turno

Il tabellone di Sinner non è tra i più favorevoli: l'altoatesino è stato sorteggiato nella parte alta insieme ad Alcaraz e Djokovic. In caso di vittoria contro Ymer, Jannik dovrà affrontare il vincente tra Murray e Isner.