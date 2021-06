Jannik Sinner è uno dei quattro giocatori italiani ancora in tabellone al Roland Garros. L'altoatesino è sulla strada di Rafa Nadal, ma per poterlo affrontare agli ottavi di finale deve battere Michael Ymer, tennista svedese di medio livello che ha superato due turni. L'azzurro ha iniziato il torneo battendo Herbert e ha poi superato Mager giovedì. Il match tra Sinner e Ymer è in programma sul campo 14 e non inizierà prima delle 13. Ecco tutte le info per vedere Sinner-Ymer in diretta TV e streaming.

Roland Garros dove vedere Sinner – Ymer in TV e streaming

Il match dei sedicesimi di finale tra Jannik Sinner e Michael Ymer si potrà seguire in diretta TV e in streaming su Eurosport, che trasmette il torneo dello Slam parigino sui canali 210 e 211 (Eurosport 1, Eurosport 2) di Sky. L'incontro si può anche vedere in streaming in tre medi: innanzitutto con il Player di Eurosport, ma anche con Sky Go e tramite DAZN.

Sinner al Roland Garros oggi, orario e programma della partita contro Ymer

Giornata ricca di incontri interessanti quella di oggi al Roland Garros dove scenderanno in campo Djokovic, Nadal e Federer, ma anche tanti italiani: Berrettini, Musetti che sfida Cecchinato e Sinner. Sinner-Ymer è in programma sul campo 14. L'incontro di terzo turno si disputerà non prima delle ore 13, sarà preceduto da un match di doppio femminile che inizierà alle 11.

Il tabellone di Jannik Sinner al Roland Garros

Sicuramente per i primi turni il tabellone di Jannik era molto favorevole. Anche se ha perso qualche set per strada Sinner non poteva lamentarsi di avversari come Herbert e Mager. Adesso c'è lo svedese Ymer, tennista svedese classe 1998. In caso di successo e passaggio agli ottavi di finale Sinner affronterebbe molto probabilmente Nadal, che deve comunque battere il britannico Cameron Norrie nel suo match di terzo turno.

La classifica ATP di Sinner e Ymer

Jannik Sinner, che ha raggiunto la 17esima posizione della classifica mondiale, è il numero 19 della classifica ATP. Molto più in basso invece lo svedese Ymer, che ha un fratello Elias pure lui giocatore professionista. Michael Ymer è stato come massimo numero 67, ma è scivolato fino al numero 105 della classifica. Sicuramente tornerà tra i primi 100 dopo questo Roland Garros.