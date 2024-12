video suggerito

Sinner vince sempre: Jannik conquista anche il premio di tennista più amato dai tifosi Jannik Sinner, in attesa di vincere il premio di miglior giocatore del 2024, ha vinto il Fans Favourite Awards, il premio che va al tennista più amato dai tifosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Anche quando è in vacanza Jannik Sinner vince. Il numero 1 della classifica ATP ha infatti portato a casa per il secondo anno consecutivo il ‘Fans Favourite Award‘, il premio che l'ATP assegna a fine stagione al tennista che è maggiormente apprezzato e tifato dagli appassionati. E Sinner questo riconoscimento lo ottiene per il secondo anno consecutivo.

La grande annata di Sinner: due Slam e le Finals

Sinner quest'anno ha vinto otto tornei, due Slam, gli Australian Open e gli US Open, tre 1000 e le Finals, a questi trionfi si aggiunge pure la Coppa Davis. Naturalmente ha chiuso da numero 1 del mondo. Un'annata magica che si chiuderà con il premio di ‘Player of the Year', il riconoscimento che spetta a chi chiude l'anno davanti a tutti. Oltre a questo premio Jannik vince anche quello dei tifosi, che lo hanno eletto per il secondo anno consecutivo come il più amato in assoluto. Ed è un premio davvero bello, perché fa capire quanto sia amato e apprezzato, oltre che in Italia, in tutto il mondo il tennista altoatesino.

Sinner vince il Fans Favourite Award

L'ATP ha dato l'annuncio e ha anche pubblicato le parole di Sinner, che ha voluto ringraziare chi lo ha premiato e che ha parlato con il cuore: "Voglio ringraziare tutti i tifosi che da tutto il mondo hanno votato per me. Questo è un premio che significa molto per me perché sono voti che mi avete assegnato voi, e voi siete il motivo per cui amo il tennis. Il vostro sostegno è stato incredibile durante tutto l'arco della stagione".

Sinner ha fatto in questi anni incetta di premi, nel 2019 fu ‘Newcomer of the Year', mentre nel 2023 vinse il premio come giocatore più migliorato, oltre a quello di giocatore più amato, ottennero un premio anche i suoi allenatori, Cahill e Vagnozzi: migliori coach della stagione. Per l'Italia questo è il secondo premio in assoluto degli Awards 2024, perché Bolelli e Vavassori sono stati eletti come coppia doppio preferita dai tifosi.