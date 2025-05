Sinner torna oggi dopo la squalifica, quando gioca la sua prima partita agli Internazionali di Roma

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner da oggi lunedì 5 maggio può tornare a giocare partite ufficiali e dunque partecipare ai tornei. Il rientro del numero uno al mondo dopo la squalifica per il caso Clostebol si concretizzerà in Italia, agli Internazionali di Roma. Accoglienza speciale per il campione di casa nel Masters capitolino, con il Foro Italico che si preannuncia una bolgia. Ma quando giocherà a Roma Jannik Sinner, per quella che sarà la prima partita dopo la sospensione di tre mesi?

Quando gioca Sinner agli Internazionali di Roma, il prossimo incontro

Sinner non giocherà subito a Roma, ma dovrà aspettare qualche giorno. Jannik avendo conservato il numero uno nella classifica mondiale sarà certamente la prima testa di serie nel tabellone degli Internazionali d'Italia in programma a Roma. Questo comporta un primo turno con un "bye", ovvero con un passaggio diretto al secondo turno.

Dunque il 4 marzo alle 23.59 è finito il lungo periodo di stop per Sinner. Il tennista italiano da oggi non solo può allenarsi nelle strutture affiliate alle varie Federazioni internazionali e non, ma può anche tornare a disputare tornei cosa che gli è stata preclusa dalla sospensione figlia dell'accordo con WADA. Prima di tornare in campo Sinner interverrà oggi in conferenza stampa, nel pomeriggio, per fare il punto della situazione. Alle ore 16 sarà il grande protagonista del cosiddetto media day. Successivamente sarà la stella nella sfilata dei campioni sul Centrale insieme ai compagni vincitori della Coppa Davis e alle azzurre della Billie Jean King Cup.

La giornata di Sinner, arrivato nella Capitale domenica pomeriggio con un jet privato direttamente da Nizza, proseguirà con il primo allenamento al Foro Italico. Un allenamento aperto al pubblico, e si prevede un Campo Centrale stracolmo alle ore 19 quando Jannik scenderà in campo con Jiri Lehecka, per un'ora di allenamento serio.

Il Masters 1000 del Foro Italico si giocherà dal 5 al 18 maggio. Per vedere Sinner in campo bisognerà dunque aspettare le date riservate ai match del secondo turno, e dunque venerdì 9 o sabato 10 maggio. L'esordio del numero uno al mondo nel torneo sarà in uno di questi due giorni, in orario ancora da definire. La certezza è che il match sarà in programma sul Centrale del prestigioso impianto romano, in orario da definire. Questo vuol dire che Jannik potrebbe anche iniziare il suo cammino nel programma serale. In caso di vittoria poi il campione italiano tornerà a giocare o domenica o lunedì.

Il programma di Sinner, i prossimi tornei dopo Roma

Quali sono i programmi di Jannik Sinner dopo il torneo di Roma? Il tennista italiano ha già annunciato di voler giocare il torneo di Amburgo dal 17 al 24 maggio. Ovviamente le cose potrebbero cambiare nel caso in cui Jannik arrivasse fino in fondo agli Internazionali d'Italia. Certa la sua presenza al Roland Garros, che si giocherà dal 25 maggio all'8 giugno.