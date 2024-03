Sinner svela l’ultima mania di perfezionismo: “I messaggi con Valentino Rossi, Chiellini e Tomba” Jannik Sinner dopo la vittoria su Kokkinakis a Indian Wells ha svelato di essere in contatto con Tomba, Valentino Rossi e l’ex difensore della Juventus Chiellini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Pronostico confermato per Jannik Sinner a Indian Wells. Kokkinakis battuto in due set e terzo turno contro Struff, per andare a caccia della 14a vittoria di fila di questa stagione. Tutto cercando di migliorarsi sempre, lavorando in campo e fuori. Come? Anche confrontandosi con campioni provenienti da altri sport: Sinner infatti ha svelato di sentirsi tramite messaggi con Chiellini, Valentino Rossi e Alberto Tomba.

Nel post-partita del match vinto con l'australiano infatti Sinner, ai microfoni di Tennis Channe,l ha raccontato il suo ricorso anche ai consigli di personaggi di primissimo livello provenienti da altre discipline: "Ho iniziato a messaggiare con Chiellini, Valentino Rossi e Alberto Tomba. È bello vedere anche altri punti di vista oltre al tennis. Non li ho ancora incontrati dal vivo, e mi piacerebbe farlo ma è un piacere essere in contatto con loro".

Sinner insomma è pronto ad assorbire ogni dritta, per cercare di perfezionare ulteriormente il suo tennis. Su quali aspetti dunque può aiutare il consiglio di Chiellini, Rossi e Tomba? Jannik lo ha spiegato così: "Resto concentrato sul tennis, so che sono un giocatore di tennis e ho alcune differenze da loro, ma l'aspetto della pressione nelle nostre discipline è molto simile".

D'altronde già in passato per esempio la leggenda dello sci Tomba aveva mostrato vicinanza a Sinner. Prima complimentandosi per la Coppa Davis e poi invitandolo a sciare con lui. Da allora i due sono rimasti in contatto, con l'ex sciatore che ha consigliato a Sinner di fare attenzione anche alle persone delle quali si circonda: "Mi ha consigliato di fare attenzione alle persone che ho attorno, a scegliere bene la compagnia, perché sono le persone che ti accompagneranno per tutta la carriera, quelli che resteranno per sempre. I titoli e la vittoria sono solo dei momenti passeggeri, mentre le persone sono molto più importanti".

E per questo Sinner non può che essere felice per quanto sta accadendo ad Indian Wells, dove ad accompagnarlo c'è anche suo padre Hanspeter Sinner, che sta mettendo la sua esperienza da cuoco al servizio del suo team: "Qui ho mio padre che cucina per me e per noi ogni giorno, ed è qualcosa che non ha prezzo, la più importante".