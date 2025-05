video suggerito

Sinner spiazzato al Roland Garros: “Perché eri a Copenaghen con una ragazza?”. Risponde imbarazzato Jannik Sinner nella sua prima conferenza stampa al Roland Garros non ha dovuto solo rispondere a domande sulla sua forma fisica e sul suo tennis. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Primi allenamenti per Jannik Sinner al Roland Garros ma anche prime chiacchierate con la stampa. La conferenza d'esordio del tennista numero uno al mondo si è aperta in un modo abbastanza sorprendente. Ancor prima di affrontare i temi tecnici e tattici relativi allo Slam ormai alle porte, a Sinner è stato chiesto della sua puntatina a Copenaghen proprio all'indomani della finale di Roma.

Sinner e la domanda sul viaggio lampo a Copenaghen

La domanda per lui è arrivata proprio dai cronisti danesi, che hanno un po' sorpreso il tennista italiano: "Ho visto delle tue foto in giro per Copenaghen con una ragazza questa settimana, mi chiedevo cosa stessi facendo e chi fosse la ragazza". Sinner ha cercato come sempre di non perdere il suo aplomb mostrando ancora una volta la sua notevole disponibilità, negando di essere in compagnia.

Questa la sua spiegazione del viaggio nel Nord Europa: "No, non ero con una ragazza. Dovevo sbrigare delle faccende, un paio di servizi fotografici lì e basta. Nient'altro". Dopo aver sfoderato un ampio sorriso, che ha tradito un po' di imbarazzo, Jannik ha dimostrato di aver gradito Copenaghen: "C'ero stato molti anni fa per un torneo juniores. È una città molto tranquilla che adoro, in un giorno non ho visto molto ma è stata un'esperienza molto bella".

Il momento di Sinner e le statistiche sul suo rendimento

Un'occasione anche per parlare di aspetti più strettamente legati al tennis e al suo rientro in un torneo dello Slam. Un'occasione per cercare di dare continuità al lavoro fatto per Roma: "Abbiamo avuto alcune statistiche buone, altre invece non erano al livello che vorrei, e tutto rispecchiava esattamente come mi sentivo in campo. Quindi c’è ancora molto margine di miglioramento. Speriamo di avere abbastanza tempo per apportare qualche piccola modifica qui. Non ci sono miracoli: ho bisogno di un po’ di tempo, le partite sono diverse dagli allenamenti. Ma stiamo lavorando duramente per raggiungere il livello fisico che desidero e per sentirmi come vorrei in campo. Ovviamente questo si riflette anche sul tennis, che cambia un po’. Sai, giocare al meglio dei cinque set sarà un grande test per me, per capire davvero a che punto sono. Vedremo come reagirà il mio corpo".

Sinner e l'apertura del canale Youtube

Una delle recenti novità della vita di Sinner è quella inerente al suo canale Youtube. Il tennista ha spiegato il perché della scelta di aprirne uno: "Mi sento come se, in quanto tennisti, quella fosse sempre la nostra priorità. Ma allo stesso tempo ho la sensazione che i fan non sappiano davvero chi siamo come persone. Io, ad esempio, in campo sono molto serio, ma fuori mi piace scherzare, ridere, sorridere. Quindi cerco di far capire alla gente che non sono una macchina, ma una persona normale, come chiunque altro. Abbiamo deciso di aprire questo canale e pubblicheremo qualche… clip divertente, a volte anche dei momenti simpatici o magari il dietro le quinte della preparazione ai tornei, su cui investiamo davvero tanto tempo per poter competere a questi livelli.Quindi sì, per me è stato qualcosa di molto importante".