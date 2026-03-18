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Sinner si presta al gioco sui numeri più importanti che ha in rubrica facendo tre nomi famosissimi

Sinner svela i suoi contatti telefonici più famosi: l’amicizia con Donnarumma, la stima per Mbappé e il legame speciale con Djokovic.
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A cura di Marco Beltrami
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Jannik Sinner da tempo ha acquisito lo status di stella dello sport di calibro globale. Sempre molto riservato e concentrato sul mantenere un profilo basso il campione italiano è molto stimato anche da colleghi e altre celebrità del tennis e dello sport in generale. Non è stato difficile per lui confrontarsi con un giochino organizzato in questi giorni: a lui, e ad altri colleghi è stato chiesto quali fossero le principali star presenti nella rubrica telefonica del suo smartphone. La scelta di Jannik è ricaduta su Novak Djokovic, e poi su due calciatori ovvero il connazionale Gigio Donnarumma e Kylian Mbappé.

Sinner e i contatti più importanti sul suo smartphone

Questi dunque i tre contatti più importanti di Sinner che ha anche fatto riferimento ai piloti di Formula 1, sport di cui è grande appassionato come confermato anche dalla dedica a Kimi Antonelli dopo il trionfo di Indian Wells. Ma qual è il rapporto tra Sinner e i tre campioni citati? Partiamo da Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e della nazionale francese con un passato al PSG.

L'amicizia tra Sinner e Mbappé e la cena a Parigi

I due si stimano molto e non ne hanno mai fatto mistero. Il tennista italiano e il campione del mondo transalpino si sono incontrati nell'ottobre 2025 a Parigi in occasione della partecipazione del primo al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il rapporto si è consolidato in occasione di una cena condivisa presso un noto ristorante italiano nella capitale francese. Non sono mai mancati like e commenti sui social dopo i rispettivi successi. D'altronde, Jannik è un amante del calcio, nonché tifoso del Milan.

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Jannik e Gigio legati anche dai videogiochi

A proposito di calcio e di Milan, c'è grande feeling anche tra Sinner e Gigio Donnarumma legati da un rapporto di lunga data. I due sono uniti anche dalla passione per i videogame e in particolare per il celebre Call of Duty. Nei momenti di relax si concedono dunque un po' di partite per divertirsi. Non sono mancate le occasioni per incontrarsi anche in campo, come al Roland Garros quando Gigio all'epoca portiere del PSG si trovava nel box del campione azzurro per tifare per lui. Non mancò una dedica speciale, proprio per l'estremo difensore che aveva raccontato alla stampa: "Cerchiamo di divertirci e fare battute senza parlare mai né di calcio né di tennis. Abbiamo un rapporto speciale, è un ragazzo semplice come me, ama la privacy e ci siamo trovati subito in sintonia". 

La stima infinita per Djokovic

Con Djokovic Jannik Sinner ha un rapporto speciale. I due si conoscono sin da quando il tennista italiano era un ragazzino e frequentava l'accademia di Riccardo Piatti. Prima di diventare avversari in campo, Jannik e Nole si sono incrociati spesso e non sono mancati i consigli del secondo. Proprio coach Cahill ha raccontato di aver chiesto al campione serbo un parere sugli aspetti del gioco su cui far lavorare Sinner e di averne fatto tesoro. L'ultimo incrocio? Agli Australian Open 2026, con il successo di Djokovic e le belle parole per Jannik.

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