Sinner show a Doha: domina Machac, poi l’intervista con Rio Ferdinand e il saluto a Verratti

Troppo Sinner per Machac. L'esordio di Jannik a Doha è stato decisamente convincente. Poderoso e arrembante l'azzurro che ha messo alle corde il ceco con una prestazione che ha confermato le categorie di differenza tra i due. 6-1, 6-4 per chiudere la pratica facilmente e iniziare il percorso nel torneo del Qatar nel migliore dei modi. Sinner ha sfoderato la versione migliore del suo tennis contro un Machac che non ha mai creato crepe nel gioco dell'avversario e soprattutto nei suoi turni di servizio, a tratti ingiocabili. E dopo il match chiacchierata inaspettata con Rio Ferdinand, grande gloria del calcio inglese.

Sinner dominante sin dall'inizio contro Machac

Il ritmo di Sinner è stato esagerato per Machac sin dall'inizio. Impossibile per il ceco, uno che di certo non disdegna il pressing da fondo, tenere botta contro uno Jannik molto incisivo e centrato. Il primo parziale è scivolato via velocemente, con il numero 31 del mondo che per due volte ha ceduto il servizio senza creare problemi in risposta al numero due del ranking.

Jannik in costante controllo del match, Machac non può nulla

Anche nel secondo set, Sinner non ha mai dato l'impressione di poter cedere qualcosa al suo avversario. Machac non lo ha mai impensierito nei turni in risposta e quando è arrivato il break, il match si è di fatto concluso. Insomma tutto apparentemente facile per la testa di serie numero due del tabellone che ora tornerà in campo mercoledì per affrontare Popyrin.

Sinner e l'intervista con Rio Ferdinand

E nel post-partita intervistatore d'eccezione per Jannik, ovvero l'ex calciatore del Manchester United e della nazionale inglese Rio Ferdinand. Gli organizzatori hanno deciso di puntare dunque sull'opinionista per le chiacchierate in campo nel torneo. E non è mancata anche una domanda su uno dei presenti sulle tribune non dopo aver fatto il punto sul suo momento di forma: "Mi sono sentito bene in campo. Fisicamente sto bene. Ora, ovviamente, ogni partita diventerà sempre più dura. Spero di essere pronto per la prossima".

Verratti presente sugli spalti

Sugli spalti presente anche Marco Verratti, che milita nell'Al-Duhail squadra locale. Sinner se n'è accorto: "Qui avevo giocato un torneo juniores… non dirò tantissimo tempo fa, ma è passato un po' di tempo. L'anno scorso ero qui, ma poi alla fine non ho giocato. Questa volta è una sensazione ancora più speciale. Passare del tempo con dei buoni amici come Marco, e ne ho anche tanti altri qui, è fantastico. Vedere così tante persone che guardano e seguono il tennis… alla fine siamo qui per questo. Per cercare di fare tutto nel miglior modo possibile. Grazie per essere venuti".