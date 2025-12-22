Sinner racconta la bellezza di essere italiano: “Sappiamo tutti cosa succede nei momenti difficili”

Jannik Sinner è al lavoro a Dubai e mostra alcuni stralci delle sue sedute di allenamento sui canali social. Nel frattempo è tempo di bilanci e di raccontarsi per il campione italiano. Lo ha fatto in una bella intervista con Stefano Domenicali, CEO della Formula 1 e amico del tennista, con il quale condivide anche interessi legati alla sua fondazione. Un’occasione anche per mostrare ancora una volta l’orgoglio di essere italiano, attraverso dichiarazioni tanto semplici quanto significative.

Sinner si racconta a Domenicali su In pista con Jannik

Nel format di Sky “In pista con Jannik”, studiato anche per sottolineare la grande passione di Sinner per la Formula 1, il tennista ha avuto la possibilità di affrontare diversi argomenti. Ha ancora una volta raccontato la stima nei confronti dell’ex team principal della Formula 1, riconoscendone i meriti nella crescita del tennis e nel modo di gestire la pressione legata a questo fardello.

Jannik orgoglioso di essere italiano

Un po’ imbarazzato dalle parole di Domenicali, Sinner ha avuto modo di parlare di quanto si senta orgoglioso di essere italiano: "Sai, io essendo italiano sappiamo tutti quanti che c’è tanta passione nello sport in generale, in Formula 1, nel tennis, nel calcio e a volte, soprattutto quando viviamo dei momenti difficili, sai che non giochi da solo, giochi per una nazione intera".

Si sente molto amato dunque Jannik Sinner, anche nei momenti difficili. Questo lo spinge a cercare di contraccambiare in campo e non solo. Le sue parole sono una bella dichiarazione d’amore per il Belpaese: "A prescindere se è una finale a Wimbledon, la Coppa Davis o le Olimpiadi, c’è sempre tanta, tanta passione dietro un giocatore, dietro un atleta e possiamo solo dire che siamo molto fortunati di essere italiani".

Lavora e non poco sul cemento di Dubai Sinner, che segue gli ordini di Simone Vagnozzi. Nelle immagini si può vedere uno Jannik a petto nudo colpire la palla di dritto e tentare il colpo definitivo. Sembra già molto carico, e siamo solo all’inizio.