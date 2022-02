Sinner non fa finta di niente, corregge l’intervistatrice in diretta TV e scoppia a ridere Dopo la vittoria su Davidovich Fokina all’esordio nel torneo di Dubai, Jannik Sinner si è reso protagonista di un curioso siparietto con l’intervistatrice in diretta TV.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner ha dovuto dribblare "una buca" all'esordio nel torneo ATP 500 di Dubai. Davidovich Fokina si è rivelato un avversario molto più complicato da battere rispetto alle previsioni, e così il talento italiano ha dovuto annullare ben tre match point nel secondo parziale, prima di chiudere al terzo. Sicuramente a rendere ulteriormente duro il match c'è stata anche la situazione del nostro portacolori che ha accusato anche la pressione, del primo confronto sotto la guida del nuovo allenatore Simone Vagnozzi che ha raccolto l'eredità di Riccardo Piatti.

Un fattore questo che ha contribuito a rendere ancor più difficile la giornata di Sinner che dopo l'ultimo punto si è lasciato andare ad un urlo liberatorio. Secondo turno conquistato, con all'orizzonte il match contro Andy Murray, e esordio positivo con il nuovo coach. Qualcosa di nuovo in campo si è visto per uno Jannik che ha provato a variare di più il gioco, cercando anche quando possibile di prendere la rete. Impossibile pretendere rivoluzioni sull'immediato per un ragazzo, che lavora con l'ex tecnico di Cecchinato e Travaglia da pochissimo tempo.

Quello che è certo è che questo tipo di vittorie, fanno morale. Ritrovarsi ad un passo dal baratro e subito dopo, esultare per la vittoria può essere uno stimolo importante per il prosieguo del torneo e della stagione. Lo sa bene Jannik Sinner che si nel post-partita, si è presentato sorridente al microfono dell'intervistatrice che lo attendeva in campo. E non è mancato anche un siparietto simpatico, quando la padrona di casa ha fatto riferimento al torneo della scorsa stagione, sottolineando la semifinale raggiunta dal tennista italiano. Ecco allora che quest'ultimo è intervenuto per correggerla, ricordando che il suo cammino si era fermato in anticipo: dopo aver puntato simpaticamente il dito, l'azzurro ha ribadito: "quarti di finale", scoppiando poi a ridere in diretta TV.

Parlando poi del match, e delle sue prime sensazioni dopo giorni complicati anche alla luce delle questioni relative al cambio in panchina, Sinner ha confermato di sentirsi a proprio agio: "Non avevamo mai giocato contro, è stato molto dura. Sul primo dei tre match-point sono stato molto fortunato, grazie al pubblico che mi ha aiutato tanto oggi. Ho cominciato bene l’anno, ho giocato bene in Australia, mi sono riposato ,ho cambiato delle cose e ogni giorno provo a migliorare a fare cose".