Sinner-Navone oggi agli Internazionali di Roma, orario e dove vederla in tv e streaming

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner gioca oggi la sua prima partita nel torneo di Roma contro Mariano Navone. La sfida, valida per il secondo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma oggi sul Campo Centrale del Foro italico non prima delle 19, con diretta TV in chiaro su Rai 2 e a pagamento sui canali Sky, in streaming su Rai Play, NOW e Sky Go. Si tratta del primo confronto tra il tennista numero uno al mondo e l'argentino, 99° nel ranking ATP. Esordio per Jannik dopo i tre mesi di stop per la sospensione, mentre Navone ha già giocato contro Cinà sulla terra rossa romana. Il vincitore di Sinner-Navone se la vedrà nel terzo turno contro uno tra de Jong e Davidovich Fokina.

A che ora gioca Sinner oggi con Navone agli Internazionali di Roma, orario e programma

Jannik Sinner scenderà in campo oggi contro Mariano Navone non prima delle ore 19:00 sul campo Centrale del Foro Italico. La partita potrebbe anche slittare nel caso in cui le altre sfide sullo stesso impianto dovessero prolungarsi più del dovuto. In questo caso, l'orario di inizio sarà spostato più avanti. Prima di Sinner scenderanno in campo a partire dalle 11 Berrettini-Fearnley, Collins-Swiatek, e Paolini-Jabeur.

Sinner-Navone, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Navone in TV in chiaro? La partita valida per il secondo turno del torneo di Roma sarà trasmessa in chiaro su Rai 2. Sarà dunque questo il match che si potrà vedere gratuitamente in TV senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. L'esordio di Sinner a Roma sarà visibile anche su Sky e in particolare sul canale Sky Sport Tennis. Diretta streaming gratis sulla piattaforma Rai Play, con diretta anche su Sky GO (per gli abbonati all'emittente satellitare) e NOW.

I precedenti tra Sinner e Navone

Sinner e Navone non si conoscono personalmente. I due tennisti non si sono mai affrontati prima d'ora, e non hanno nemmeno mai avuto modo di allenarsi insieme. Questa agli Internazionali di Roma sarà dunque la prima occasione per confrontarsi tra l'italiano e l'argentino.