Sinner-Michelsen oggi all’ATP Cincinnati, quando gioca: orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming

Sinner-Michelsen è la partita valida per il secondo turno del torneo di Cincinnati. In palio gli ottavi contro uno tra Baez e Thompson. Diretta TV su Sky con orario d’inizio non prima delle 18:30.

Sinner a Cincinnati esordisce oggi contro Michelsen nel secondo turno. La partita tra il tennista numero uno al mondo e l'americano numero 57 è in programma oggi mercoledì 14 agosto sul campo centrale non prima delle 18:30. Il match sarà trasmesso in TV in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. In palio gli ottavi di finale contro uno tra Baez e Thompson, con Jannik che si trova nella parte alta del tabellone. Nessun precedente tra Sinner e Michelsen, con l'azzurro che è reduce dalla sconfitta di Montreal contro Rublev.

Per gli italiani in campo oggi anche Berrettini contro Rune, Arnaldi contro Etcheverry e Musetti con Tiafoe. Nel femminile Paolini e Cocciaretto contro Potapova e Sabalenka.

A che ora inizia Sinner contro Michelsen a Cincinnati: orario e programma

La partita tra Sinner e Michelsen a Cincinnati è in programma sul campo centrale non prima delle 18:30 italiane. Per l'orario d'inizio preciso del match molto dipenderà dalla sfida che è aprirà la giornata sullo stesso impianto, ovvero Struff-Tsitsipas, che si giocherà a partire dalle 17 italiane. In caso di prolungamento, anche Sinner-Michelsen slitterà.

Dove vedere Sinner-Michelsen in tv e streaming

Dove vedere Sinner-Michelsen in TV? La partita valida per il Masters di Cincinnati si potrà vedere in TV non in chiaro, ma solo in esclusiva su Sky, sui due canali dedicati Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Per quanto riguarda lo streaming, diretta su dispositivi fissi e portatili sull'app Sky Go, utilizzabile dagli abbonati. Possibile acquistare anche il singolo biglietto dell'evento su NOW.

I precedenti tra Sinner e Michelsen

Sinner e Michelsen si affrontano per la prima volta in assoluto in carriera. Non ci sono precedenti dunque tra il giocatore italiano e quello americano che con una vittoria si qualificherebbero per il terzo turno, dove affronteranno uno tra Baez e Thompson. Si parla della parte alta del tabellone, con un possibile incrocio poi con Rublev, Zverev e un'eventuale finale con Alcaraz.