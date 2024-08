video suggerito

Berrettini-Rune oggi all’ATP Cincinnati, quando gioca: orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Berrettini-Rune è la partita valida per il primo turno di Cincinnati. In palio la sfida contro uno tra Mannarino e Borges, con i precedenti in parità. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Berrettini pronto al suo esordio a Cincinnati oggi contro Rune per il primo turno. La partita tra il tennista romano numero 42 e il danese numero 16 è in programma oggi mercoledì 14 agosto non prima delle 18:30. Il match sarà trasmesso in TV in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. In palio il secondo turno contro uno tra Mannarino e Borges, con i due che sono dalla parte di tabellone di Alcaraz. I precedenti sono in parità, anche se pesa il ritiro di Berrettini nel 2023 ad Acapulco. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra Berrettini e Rune. Tra gli azzurri in campo oggi anche Sinner contro Michelsen, Arnaldi contro Etcheverry e Musetti con Tiafoe. Nel tabellone femminile: Paolini contro Potapova e Cocciaretto contro Sabalenka.

A che ora inizia Berrettini contro Rune a Cincinnati: orario e programma

La partita tra Berrettini e Rune, valida per il primo turno di Cincinnati è in programma oggi mercoledì 14 agosto non prima delle 18:30 italiane. Si gioca sul campo Holcim Stadium 3, a seguire la sfida tra Auger-Aliassime e Kovacevic. In caso di slittamento di questo confronto, quello di Berrettini potrebbe iniziare più tardi. Si tratta di una delle sfide di cartello delle giornate d'apertura del Masters 1000 americano.

Dove vedere Berrettini-Rune in tv e streaming

Dove vedere Berrettini-Rune in TV? La partita non sarà trasmessa in TV in chiaro, ma si potrà seguire in esclusiva per gli abbonati su Sky Sport, su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Il match sarà visibile anche in streaming su dispositivi portatili e fissi, grazie all'applicazione di Sky Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà anche acquistare l'evento sulla piattaforma live on demand NOW.

I precedenti tra Berrettini e Rune

Berrettini e Rune si sono affrontati tre volte in carriera, anche se in un’occasione non sono nemmeno scesi in campo con il ritiro dell’azzurro. Il bilancio delle sfide giocate è di uno a uno con l’azzurro che ha vinto il primo confronto sul cemento nel 2022, e il danese che si è imposto nel 2023 anche grazie al ritiro di Matteo. Il vincente della partita tra Berrettini e Rune affronterà quello del confronto tra Mannarino e Borges. I due si trovano nella parte bassa del tabellone, la stessa di Carlos Alcaraz la testa di serie numero due del torneo e anche del fresco vincitore del Masters di Montreal, Popyrin.