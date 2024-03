video suggerito

Sinner-Medvedev all’ATP Miami, la semifinale non è in chiaro: a che ora si gioca e dove vederla in TV Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev nella semifinale dell’ATP Miami 2024 ma il match non sarà visibile in chiaro: a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Miami Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner sfiderà Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Il tennista altoatesino cerca un posto in finale e se la vedrà contro il tennista russo per la prima volta dopo la finale agli Australian Open, vinta dall'italiano. L'incontro si disputerà non prima delle 20:00, ora italiana, e si potrà seguire in diretta TV e in streaming su Sky.

Chi vincerà questa sfida troverà in finale, in programma nella domenica di Pasqua, il vincitore dell’altra semifinale tra Dimitrov e Zverev.

Dopo l’eliminazione di Carlos Alcaraz, Sinner ha l’occasione di diventare il nuovo numero 2 al mondo dopo l'ATP di Miami.

Leggi anche Sinner cresce alla distanza e si prende la semifinale di Miami: Machac non può nulla

Quando Sinner oggi contro Medvedev: l'orario della semifinale

La semifinale tra Sinner e Medvedev si giocherà oggi, venerdì 29 marzo 2024, non prima delle ore 20:00 sul Centrale dell'Hard Rock Stadium.

Sinner-Medvedev non è in chiaro: dove vederla in TV e streaming

L'incontro del tennista italiano sarà trasmesso in diretta TV su Sky, con canali di riferimento Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Tennis (203). Il match si potrà seguire anche in streaming su Sky-GO e su NOW.

Cosa serve a Sinner per diventare numero 2 del ranking

Sinner potrebbe diventare numero 2 al mondo a Miami solo se vince il torneo. Già prima dell'inizio della manifestazione il tennista azzurro sapeva che si sarebbero dovute verificare delle combinazioni precise affinché potesse riuscire a scalzare Alcaraz dal secondo gradino del podio. Lo spagnolo doveva essere eliminato prima delle semifinali e consequenzialmente Sinner avrebbe dovuto vincere il torneo.

Tutto questo si è, in parte, verificato. Carlos Alcaraz è stato eliminato da Dimitrov ai quarti e si è fermato a 8645 punti, mentre Sinner se dovesse conquistare il titolo salirebbe a quota 8710 punti. Adesso, però, c'è prima la finale da conquistare. Il resto, poi, si vedrà.