Cosa ha fatto Medvedev dopo la finale persa con Sinner agli Australian Open: è ancora più insidioso Daniil Medvedev ritrova Sinner contro il quale ha perso la finale degli Australian Open. Dopo quel match ha programmato la stagione e il calendario nel migliore dei modi a giudicare dai risultati.

A cura di Marco Beltrami

Daniil Medvedev ritrova sulla sua strada Jannik Sinner, nella semifinale del Miami Open. L'ultima volta che il tennista russo e quello italiano si sono trovati di fronte è stato in finale agli Australian Open, dove il primo ha incassato la 4a sconfitta di fila dopo 6 suoi successi in altrettanti precedenti. La mazzata di Melbourne, dopo aver assaporato il successo alla luce di due set di vantaggio, ha spinto Medvedev a studiare bene le prossime mosse e la programmazione è stata soddisfacente a giudicare dagli ultimi risultati.

Cosa ha fatto Medvedev dopo la sconfitta con Sinner agli Australian Open

Il classe 1996 di Mosca ha infatti deciso di non stressare troppo il suo fisico dopo le fatiche e le maratone australiane. Ecco allora le rinunce ai tornei di Rotterdam, e di Doha, dove si sarebbe presentato da campione in carica. Una scelta non semplice visto che, soprattutto in Olanda, Medvedev avrebbe avuto la possibilità di sfidare nuovamente Sinner e di provare a mantenere il terzo posto del ranking ATP. E invece Daniil ha fatto una scelta di calendario diversa per prepararsi al meglio per i prossimi appuntamenti, alternando riposo e preparazione, cedendo il passo all'italiano in classifica.

Sinner e Medvedev accomunati da un dato importante in questo 2024

Questo gli ha permesso di tornare in grande spolvero, come mostrato dai risultati. Al rientro a Dubai si è spinto fino alla semifinale perdendo poi solo da Humbert che ha portato a casa il titolo. Medvedev si è ben disimpegnato poi a Indian Wells dove ha eliminato anche Korda, Dimitrov, Rune e un Paul ispiratissimo, arrendendosi solo in finale allo straripante Alcaraz. Ora un’altra bella cavalcata a Miami, senza perdere un set, per prepararsi all’11° confronto con Sinner diventato la sua bestia nera, in un vero e proprio scambio di ruoli.

Insomma i risultati danno ragione a Medvedev che sembra anche in uno stato fisico notevole. D'altronde il giocatore russo, in questa stagione, condivide con Sinner una prestigioso dato statistico: i due sono stati in grado di qualificarsi alle semifinali del primo Slam e dei primi due masters stagionali proprio come hanno fatto in passato, campioni del calibro di Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Agassi e non solo.

Una bella soddisfazione per un Medvedev che è molto carico in vista del replay con Sinner:"Gioca ogni giorno meglio, e. si vede che ha la stoffa del campione. A Miami qualche volta è stato in difficoltà ma è sempre riuscito a restare in piedi trovano una soluzione. Questo fanno i campioni, trovano il modo di uscire dall'angolo e di vincere. Per me è una grande sfida ma voglio riscattare il ko in Australia, dovrò migliorare molto il mio gioco e dare il 100% in campo. Non sarà facile ma sono molto motivato e voglio vincere".