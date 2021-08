Sinner ko con Isner, Sonego batte Paul: serata dolceamara per l’Italia a Cincinnati Dopo il ko di Fognini anche Sinner saluta il Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista italiano, 11a testa di serie del seeding, è stato battuto con il punteggio di 7-5, 6-7, 4-6 dall’esperto statunitense Isner. Nell’altro confronto italo-americano invece successo per Lorenzo Sonego che si è imposto in due set su Paul.

A cura di Marco Beltrami

Due sconfitte e una vittoria per i tennisti italiani al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il ko nel pomeriggio di Fognini contro Pella, è arrivato quello di Sinner battuto in rimonta da Isner. L'azzurro 11a testa di serie del seeding ha ceduto in rimonta all'esperto gigante statunitense con il risultato di 7-5, 6-7, 4-6, che sta vivendo un momento di gran forma. Nell'altro confronto italo-americano della serata successo invece per Lorenzo Sonego che in due set (7-6, 6-2) ha superato Paul.

Jannik Sinner ha dimostrato grande carattere nel primo set quando ha dovuto annullare due set point a Isner nel 10° gioco. Fondamentale contro un giocatore come l’americano non perdere il servizio, ed essere bravi a sfruttare ogni occasione come ha fatto invece Jannik nel game successivo quando ha sfruttato la prima palla break dell’incontro per strappare il servizio e andare poi a chiudere 7-5. Rimpianti invece per l'azzurro nel secondo set, trascinatosi fino al tie-break dove Jannik si è portato in vantaggio 4-2, prima di incassare il ritorno vincente dell'americano. Un colpo che ha minato le certezze di Sinner che nel terzo parziale si è arreso 6-3.

Serata da incorniciare invece per Lorenzo Sonego che ha vinto in due set contro l’altro americano Paul, numero 56 della classifica Atp. Il tennista piemontese, 27° giocatore del ranking, si è aggiudicato il primo set al tie-break dopo una battaglia con il punteggio di 11-9 e poi in scioltezza ha fatto suo anche il secondo parziale 6-2. Ora Sonego agli ottavi se la vedrà con uno tra Tsitsipas, testa di serie numero 2, e Korda. Lui e Berrettini, che nel terzo turno sfiderà l'amico Auger-Aliassime, sono gli ultimi italiani rimasti in tabellone nel Masters 1000 di Cincinnati.