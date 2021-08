Fognini fuori a Cincinnati: brutta sconfitta in due set contro Pella Fabio Fognini è stato eliminato ai sedicesimi del Masters 1000 di Cincinnati da Guido Pella. L’argentino a sorpresa si è imposto in due set con il risultato di 6-1, 7-5. Giornata no per il giocatore ligure che nel primo turno si era sbarazzato di Basilasvhili. Pella non vinceva due partite consecutive dal gennaio 2020.

A cura di Marco Beltrami

Fabio Fognini saluta il Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista italiano numero 36 della classifica Atp è stato battuto a sorpresa in due set dall'argentino Guido Pella con il risultato di 6-1, 7-5. Brutta sconfitta per Fabio che aveva dato ottimi segnali al primo turno contro il sempre ostico Basilashvili. Occhi puntati ora sugli italiani ancora in corsa, ovvero Sonego, Sinner e Berrettini, già qualificato al terzo turno.

Il primo set dell’incontro tra Fognini e Pella si è concluso in appena 28’. Questa la fotografia della giornata no del ligure che ha perso due volte in servizio, senza mai riuscire ad impensierire l’avversario nei suoi turni di battuta. Il sudamericano infatti non ha concesso palle break. Più combattuto il secondo parziale che è durato poco più di un’ora. Alla fine a spuntarla è stato Pella che dopo il botta e risposta nei break iniziali è riuscito a piazzare l’affondo vincente nell’undicesimo gioco chiudendo poi 7-5.

Questa vittoria ha permesso a Pella di rimettere in parità il bilancio delle sfide con Fognini. 3 vittorie a testa, nei confronti con l’italiano per l’attuale numero 93 della classifica mondiale. Il sudamericano sta provando a poco a poco a ritrovare lo smalto migliore, come confermato dai successi su Goffin prima e appunto su Fognini poi. Basti pensare che Pella arrivava al Masters 1000 di Cincinnati da 5 sconfitte consecutive, con le ultime due vittorie di fila nel circuito che risalgono addirittura agli Australian Open del gennaio 2020. Una situazione che aumenta i rimpianti di Fognini, dal quale oggi ci si aspettava molto di più. Ora le attenzioni si spostano su Sonego che affronterà Paul e Sinner che se la vedrà con Isner, prima di Berrettini già agli ottavi. Il tutto però pioggia permettendo.