Sinner in semifinale a Rotterdam, ma è duro con se stesso: "Non è così che voglio vincere" Jannik Sinner fa autocritica dopo i quarti vinti per il ritiro di Raonic all'ATP 500 di Rotterdam. L'azzurro vola in semifinale ma è duro con se stesso: "Non è così che voglio vincere".

A cura di Fabrizio Rinelli

La vittoria a tavolino di Jannik Sinner contro Milos Raonic nei quarti di finale dell'ATP 500 di Rotterdam proietta il tennista azzurro ancora più in alto. L'intento è chiaramente quello di vincere il torneo e raggiungere quanto prima la terza posizione del ranking che potrebbe arrivare già domenica in finale a Rotterdam. Prima però c'è da battere l'olandese Tallon Griekspoor che in precedenza aveva battuto Ruusuvuori nella semifinale. Un match che potrebbe nascondere insidie e che l'altoatesino non vuole sottovalutare anche alla luce della sue dichiarazioni.

Sinner nel post partita della sfida vinta contro Raonic per ritiro dello stesso tennista canadese, non si è detto soddisfatto della sua prestazione. Eppure l'azzurro aveva vinto il primo set al tie-break finendo poi per chiudere la partita a inizio secondo set a causa proprio di un problema fisico dell'avversario. "Sicuramente non è la maniera nella quale avrei voluto vincere questo match" ha sottolineato Sinner subito dopo la partita sottolineando come non sia stato soddisfatto della sua prova: "Oggi ho fatto fatica nel trovare un buon feeling con la palla".

L'ingresso in campo di Sinner accolto dall'entusiasmo del pubblico.

Una critica verso se stesso che sorprende dopo l'incredibile successo agli Australian Open. Allo stesso tempo però, le sue dichiarazioni evidenziano la maturità di un ragazzo che ha voglia di migliorarsi di continuo evidenziando soprattutto i suoi errori con grande umiltà. Un'autocritica degna di un campione che ha voglia ora solo di lavorare e riprendere il cammino interrotto da quello straordinario successo australiano. "Nel primo set lui avrebbe meritato di più, ha giocato meglio di me – sottolinea ancora – Non ci sono stati molti scambi e non ho trovato ritmo".

Sinner non fa drammi ma evidenzia come questa sia stata una partita diversa dalle altre. "Dovrò sicuramente alzare il livello perché la semifinale sarà una partita difficile" spiega ancora Sinner che fa i suoi auguri di buona guarigione a Raonic: "Spero possa recuperare al più presto, ha avuto tanti infortuni in carriera". Sinner dimostra ancora una volta la sua incredibile crescita in campo e fuori. Vuole migliorarsi, limare ogni minimo errore per centrare quella prima posizione nel ranking che sembra ormai davvero a un passo specie dopo questo inizio 2024 da sogno. Ma non vuole sbavature, di nessun genere.