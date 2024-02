Dove vedere Sinner-Griekspoor oggi all’ATP Rotterdam in TV e streaming: l’orario Sinner-Griekspoor è la semifinale del torneo di Rotterdam in programma sabato 17 febbraio alle ore 19:30 con diretta TV e streaming su, Sky, Sky Go e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner giocherà contro Tallon Griekspoor in semifinale nel torneo ATP 500 di Rotterdam sabato 17 febbraio alle ore 19.30. Dopo aver vinto contro Milos Raonic nei quarti, in seguito al ritiro del canadese, il tennista italiano affronterà il tennista olandese numero 29 al mondo, reduce dal successo su Ruusuvuori. I precedenti sono tutti a favore di Sinner, che ha vinto le due sfide disputate e ora vuole il tris per qualificarsi in finale contro uno tra Dimitrov e De Minaur, protagonisti dell'altra semifinale. Diretta TV su Sky, streaming con Sky Go e NOW.

Sinner vuole vincere ancora dopo i successi su van de Zandschulp, Monfils e Raonic perché sa che arrivando in fondo può mettere in cascina il terzo posto del ranking ATP. In caso di vittoria finale sorpasso a Medvedev immediato, altrimenti appuntamento a lunedì 26 febbraio.

Sinner-Griekspoor si disputa sabato 17 febbraio. La partita sarà trasmessa in TV su Sky che detiene i diritti in esclusiva del torneo di Rotterdam. Diretta a partire dalle 19.30 nel programma serale, dopo l'altra semifinale tra Dimitrov e De Minaur che inizierà alle 15. Nessuna trasmissione in chiaro per la partita del tennista italiano. In streaming Sinner-Griekspoor si potrà vedere su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky o su NOW piattaforma live on-demand che permette di comprare il singolo biglietto del match.

Sinner e Griekspoor si conoscono molto bene, visto che hanno giocato contro in due occasioni. Entrambi i procedenti risalgono al 2023: il primo in semifinale a Rotterdam 2023 con la vittoria di Jannik in due set con il risultato di 7-5, 7-6, il secondo dolcissimo per l’Italia nelle Finals di Coppa Davis con la vittoria dell'azzurro 7-6, 6-1. Sinner spera di fare lo scalpo al secondo olandese dopo aver esordito con un successo contro van de Zandschulp. Un match in cui Jannik parte favorito ma che non dovrà prendere sotto gamba.