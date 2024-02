Jannik Sinner a Rotterdam soffre ma elimina Monfils in tre set: ora i quarti contro Raonic Pochi problemi a Rotterdam per Jannik Sinner dove ha battuto in tre set il francese Monfils: 6-3, 3-6, 6-3. Una partita iniziata e finita bene per l’altoatesino che ha avuto un blackout nel 2° set. Adesso si pensa ai quarti dove affronterà Raonic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Per Jannik Sinner l'ostacolo Monfils è stato superato solamente al terzo set. Dopo un avvio in discesa nel 1°, l'improvvisa salita nel secondo set fino al terzo, decisivo, dove l'azzurro si è ritrovato imponendosi: 6-3, 3-6, 6-3. Un risultato che fale il passaggio ai quarti di finali al torneo di Rotterdam dove adesso il n.4 al mondo sfiderà Raonic.

Jannik Sinner parte benissimo nel match che lo vede opposto a Monfils e che vale i quarti di finale del torneo di Rotterdam. L'altoatesino infila subito un break e si porta agevolmente in vantaggio andando subito a gestire la partita nel modo migliore portandosi su un confortante 3-1 nel primo set. Il francese prova la reazione nel quinto gioco mettendo in difficoltà Sinner che, però, tiene la battuta ai vantaggi per il 4-1 ch conferma la mini-fuga.

Con il primo set acquisito con un lampante 6-3, Sinner affronta più leggero ancora il secondo dove Monfils ha vita ancor più dura. Alla vigilia l'altoatesino aveva dichiarato di non fidarsi del tennis del francese e nel secondo set si avverano le paure dell'italiano che perde la calma e commette troppi falli favorendo il rientro di Monfils. Così al 4° gioco il francese strappa il servizio 15-40 e allunga per poi chiudere con lo stesso punteggio con cui aveva perso il 1° set: 6-3.

Tutto da rifare per Sinner che però si scuote e reagisce immediatamente prendendosi il 1° gioco del terzo set e provando subito il controbreak approfittando di un consecutivo doppio fallo del francese che si complica da solo la vita. Subito sul 2-0 l'azzurro prova ad allungare ancora per prendere margine ed evitare ulteriori patemi. E lo fa nel migliore dei modi lasciando il proprio avversario a zero e andando sul 3-0. Monfils prova a rientrare nel match tenendo ai vantaggi il servizio al quarto gioco ma è un fuoco di paglia: la partita resta in mano a Sinner che la chiude, battendo per il definitivo 6-3.

Un tassello ulteriore verso l'avvicinamento alla finale che potrebbe valere moltissimo per Sinner: Jannik potrebbe infatti sfruttare il torneo di Rotterdam per diventare il nuovo numero 3 al mondo, approfittando del forfait di Medvedev. Intanto c'è una nuova sfida da affrontare: Sinner affronterà l'esperto Raonic, che ha battuto Bublik. Non c'è alcun precedente con il canadese per Jannik che poi potrebbe ritrovarsi in semifinale contro uno tra Griekspoor (che ha battuto a sorpresa Hurkacz), Ruusuvuori e Struff, e solo in finale contro Rublev.