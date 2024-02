Sinner batte Raonic e supera i quarti a Rotterdam: il canadese si ritira all’inizio del secondo set Jannik Sinner è in semifinale a Rotterdam dopo il ritiro di Milos Raonic, suo avversario nei quarti di finale. L’azzurro affronterà sabato l’olandese Griekspoor in semifinale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner ha superato Milos Raonic nei quarti di finale dell'ATP 500 di Rotterdam, qualificandosi per la semifinale di sabato, dove affronterà l'olandese Tallon Griekspoor che in precedenza aveva battuto Ruusuvuori. L'azzurro si è giovato del ritiro del canadese, che ha mollato all'inizio del secondo set dopo aver perso il primo al tie-break, e dunque prosegue nella sua marcia senza sconfitte in questo magico 2024: siamo a 12 vittorie, considerando l'esibizione al Kooyong Classic e l'Australian Open vinto a Melbourne.

L'inizio del match contro il bombardiere canadese è stato all'insegna dei servizi, finché l'equilibrio non si è rotto al quinto game, col break a favore dell'azzurro. Vantaggio durato poco, visto che già nel successivo turno di battuta Sinner ha restituito il break con un passaggio a vuoto, rimettendo la partita in parità. Poco dopo, sul 4-3 per Raonic, il 33enne nato in Montenegro ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un problema fisico.

In quel momento sembrava non esserci nessuna conseguenza apparente per l'ex numero 3 al mondo, crollato oggi al 309 posto, che anzi ha avuto due set point sul servizio dell'italiano (5-4 15-40), annullati da Sinner grazie a un bel dritto e un errore del suo avversario. Si è dunque arrivati al tie-break, vinto 7-4 da Jannik grazie ad un mini break al quinto punto.

La partita, messasi in discesa per Sinner, ha avuto una svolta improvvisa alla fine del secondo game del secondo set, quando Raonic nel chiudere il proprio turno di battuta con uno schiaffo al volo si è piegato sulle ginocchia, evidenziando che il problema fisico accusato nel primo set era tutt'altro che risolto. Pochi secondi dopo, il canadese ha dato la mano prima all'arbitro e poi a Jannik, ritirandosi dal match. Prosegue dunque la corsa di Sinner verso la terza posizione del ranking, che potrebbe arrivare già domenica in finale a Rotterdam.