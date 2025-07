Perché ci sono così tanti posti vuoti a Wimbledon nonostante Sinner e Djokovic in campo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sul campo Centrale di Wimbledon in questa edizioni si sono spesso tanti posti vuoti. E questa è una grande sorpresa. Perché qualunque appassionato vorrebbe essere lì all'All England Club. Ed è sorprendente perché i biglietti vanno totalmente a ruba con mesi d'anticipo. E allora come mai succede questo? Perché ci sono stati gli spalti vuoti sul campo da tennis più famoso al mondo anche nelle prime fasi della semifinale tra Sinner e Djokovic?

Il caldo è uno dei fattori

Una spiegazione è data dalle condizioni climatiche. Fa caldo, caldissimo a Londra, se ne sono lamentati gli stessi giocatori, pure Sinner, spesso. I più esperti hanno detto di non ricordare un tempo così afoso. Il caldo è un fattore, non a caso, i posti che sono vuoti, come si nota anche dalle immagini televisive, sono quelli dove batte il sole. L'ombra viene preferita materialmente al tennis.

Nel corso del torneo, inoltre, ci sono state diversi spettatori che hanno accusato un malore. Più colpi di calore che altro. Ce ne sono stati due di malori durante Sabalenka-Anisimova, ma pure durante Alcaraz-Fritz. Poi, ovviamente, ciò vale per i primi turni, chi possiede il biglietto per il Campo Centrale o per il Campo numero 1 può seguire gli incontri anche sugli altri campi, e quindi magari può preferire incontri qualitativamente inferiori, ma con meno calore o all'ombra.

Spalti vuoti anche nel Royal Box

Diverso è invece il caso dei posti vuoti del Royal Box, che è a inviti e che vede gli ospiti illustri assistere solo a uno o due incontri prima di lasciare il Campo Centrale dell'All England Lawn Tennis Club e dalla Lawn Tennis Association. Durante Sinner-Djokovic erano presenti tre grandi stelle di Hollywood: Leonardo Di Caprio, Rami Malek e Benedict Cumberbatch. Va da sé, che c'è anche chi approfitta di alcune fasi delle partite per mangiare le famose e costose fragole con la panna di Wimbledon o per pranzare o fare un aperitivo. Di sicuro i biglietti vanno a ruba e per la finale, probabilmente, nessun posto sarà vuoto.