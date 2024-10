video suggerito

Sinner in imbarazzo al Six Kings Slam: “Adesso vi racconto una storia”. Il retroscena della foto Jannik Sinner dopo la vittoria contro Alcaraz al Six Kings Slam ha parlato della sua performance da attore facendo sorridere tutti. Il problema sono stati i capelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Marco Beltrami

Jannik Sinner più sorridente del solito dopo il bel trionfo su Alcaraz nel Six Kings Slam. Il tennista numero uno al mondo si è intrattenuto a lungo con il suo amico-rivale spagnolo concedendosi anche a momenti simpatici, non solo in conferenza. Molto particolare per esempio il momento in cui il vincitore del torneo di esibizione arabo è stato stuzzicato sulla sua performance attoriale in occasione dello spot dell'evento.

Sinner attore per il Six Kings Slam, il racconto è esilarante

E qui Jannik Sinner ha fatto sorridere tutti, soffermandosi in primis sulla sua immagine rinascimentale creata ad hoc per l'appuntamento. Di fronte all'entusiasmo dei suoi interlocutori che hanno parlato dell'ottima riuscita del prodotto, il tennista italiano ha reagito: "Se è stato emozionante registrare? Se guardate i dettagli, noterete che sono l'unico che sta sudando. Ora vi racconterò la storia".

E così ecco che il vincitore del torneo, guardando la sua immagine sui maxi-schermi ha iniziato: "Siamo stati in questo luogo, era una struttura come questa, ovviamente molto, molto più piccola e faceva così caldo. Sudavo come una furia. L'abbiamo registrato prima di Londra, prima di Wimbledon. Faceva così caldo. Come potete vedere, ho sudato tutto il tempo".

Sinner e il problema dei capelli al Six Kings Slam

Il problema serio per Sinner, tra il serio e il faceto, sono stati i suoi capelli che dopo l'utilizzo del ventilatore sono diventati ingestibili. Il racconto di Jannik ha fatto ridere tutti: "I capelli si sono sollevati per colpa del ventilatore dritto in faccia e ogni volta che registravo i capelli si sollevano in quel modo. Quindi è stato estenuante, ma allo stesso tempo è stato fantastico, davvero molto divertente. Ne è valsa la pena. È stata una bella esperienza". Insomma tutti pazzi per il numero uno al mondo, non solo in campo ma anche fuori.