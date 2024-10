video suggerito

Sinner confessa davanti ad Alcaraz cosa fa ogni mattina, poi si rende conto: “Forse è un po’ strano” Siparietto simpatico per Sinner dopo la finale del Six Kings Slam vinta con Alcaraz. Il tennista numero uno al mondo ha scherzato sul primo pensiero mattutino rivolto al suo rivale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo se le suonano di santa ragione, poi però i due non perdono occasione per dimostrarsi a vicenda stima e rispetto. Così è stato anche dopo la finale del Six Kings Slam che ha visto il numero uno al mondo trionfare in tre set, e vincere un premio record da 6 milioni di dollari. Non sono mancati anche i momenti simpatici, come quando Jannik ha dovuto spiegare meglio un aspetto della rivalità con Carlitos.

Sinner confessa il primo pensiero della mattina, è per Alcaraz. Poi le risate

L'azzurro infatti ha parlato di come Alcaraz rappresenti per lui il principale stimolo a migliorarsi. Queste le sue parole: "Come ha detto Carlos, cerchiamo di spingerci al limite. Mi sveglio la mattina cercando di capire come batterlo". Una situazione che ha spinto l'intervistatore a stuzzicarlo simpaticamente: "Ci hai appena detto che ogni giorno ti svegli e pensi a lui?". A quel punto Jannik è stato allo scherzo, e tra una risata e l'altra ha provato a correggere il tiro dopo una breve pausa: "Beh no… Voglio dire.. sarebbe strano no?". Anche Alcaraz è scoppiato ridere, divertito per quel siparietto.

Clima molto disteso dunque tra due tennisti che sono destinati a sfidarsi ancora tantissime volte in futuro, per una rivalità che sembra già eccezionale. Lo sa bene Sinner che ha infatti chiarito il suo rapporto speciale con l'attuale numero due del mondo: "Questo tipo di rivalità e giocatori ci spingono al limite del 100%. Sono felice di questo oggi. Ma il motivo per cui siamo venuti qui era per mostrare a tutti cosa significa il tennis. Noi facciamo del nostro meglio".

La rivalità tra Sinner e Alcaraz vista da Jannik

E i rapporti tra i due sono ottimi, cosa che rende questo dualismo ancora più piacevole: "Carlos sarà il mio più grande rivale? Ci capiamo. Viaggiamo molto. Direi che siamo buoni amici, anche se non i migliori in assoluto. Ci piace condividere quello che succede ogni volta che scendiamo in campo. Cerchiamo di divertirci. Ogni partita è stata molto molto bella. Speriamo che questa rivalità duri il più a lungo possibile. Ma ci sono così tanti altri giocatori che possono arrivare. Vediamo cosa succederà in futuro".

La stima di Alcaraz nei confronti di Sinner dopo il Six Kings Slam

Sintonia totale dunque con Alcaraz, con le dichiarazioni di quest'ultimo che seguono infatti la stessa linea: "Se spero che questa rivalità duri? Certo. Mi allenerò e ci proverò il più possibile. Sono sicuro che Jannik sarà lì. Cercherò di fare del mio meglio ogni giorno nel corso degli anni. Spero che questo renda questa rivalità sempre migliore nel corso degli anni. Voglio dire che sono grato di averlo nel tour. Grazie a lui mi spingo al limite. Do il 100% ogni giorno per essere un giocatore migliore. È un piacere ogni volta che condivido il campo con lui. A volte è dura trovare la gioia. Ma è fantastico ogni volta che lo affronto". E a noi non resta che goderci questi campioni.