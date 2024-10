video suggerito

Il montepremi del Six Kings Slam, quanto guadagna Sinner se vince la finale: un assegno scandaloso Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, finalisti del Six Kings Slam, guadagneranno una cifra mostruosa in caso di vittoria della finale del torneo esibizione dell'Arabia Saudita. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

La finale del Six Kings Slam tra Sinner e Alcaraz mette in palio un premio eccezionale. Il montepremi del torneo esibizione di Riyad in Arabia Saudita prevede per il vincitore un assegno impressionante da 6 milioni di dollari, ovvero più di 5.5 milioni di euro. Una cifra assolutamente mostruosa, molto più alta rispetto a quella prevista per i vincitori dei tornei dello Slam. Tutti gli altri partecipanti, dal finalista sconfitto fino a Nadal e Djokovic, che si sfideranno nella finalina per il 3° posto, e Medvedev e Rune incasseranno il gettone di partecipazione da 1.5 milioni di dollari, ovvero 1.36 milioni di euro.

Quanto guadagnano Sinner o Alcaraz se vincono il Six Kings Slam in Arabia

I premi del Six Kings Slam sono noti da tempo. Il vincitore del torneo, quindi uno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, porterà a casa il premio di 6 milioni di dollari riservato al vincitore. Una somma imponente, che rappresenta uno stimolo importante per i primi due giocatori al mondo, anche perché non ci sono punti ATP in palio in questo evento che è un'esibizione.

Quanto hanno guadagnato Djokovic, Nadal, Medvedev e Rune: il prize money

Questo bottino spetta solo al vincitore perché poi sia il finalista che Djokovic, Nadal, Medvedev e Rune torneranno a casa con la stessa cifra. Infatti i 5 tennisti potranno incassare un premio in soldi di 1.5 milioni di dollari. Sia lo sconfitto tra Sinner e Alcaraz, così come gli altri potranno contare sul gettone che premia i partecipanti. Curioso il caso di Medvedev, che per 68′ in campo contro Jannik ha incassato appunto 1.5 milioni.

Perchè il Six Kings Slam è il torneo con il montepremi più alto

Non ci sono paragoni tra il montepremi del Six King Slam e gli altri tornei del tennis, soprattutto per quanto concerne il vincitore. Nessun appuntamento del circuito ATP, nemmeno i più prestigiosi mette in palio 6 milioni di dollari. Basta fare il paragone con gli altri tornei dello Slam: il vincitore di Wimbledon guadagna 3.6 milioni di dollari, come quello degli US Open mentre 2.7 milioni per chi trionfa al Roland Garros e 2.2 per chi si aggiudica gli Australian Open.