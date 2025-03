Il Verona vince per 1-0 in casa dell’Udinese. Bonny pareggia contro il Monza nel finale

video suggerito

Il Verona esce fuori da un periodo difficile aggrappandosi al gol di Duda contro l'Udinese: lo slovacco a 15 minuti dalla fine segna la rete che decide la partita e che regala la vittoria alla sua squadra dopo le sconfitte in campionato contro Bologna e Juventus. È una vittoria fondamentale per i veneti che fermano la corsa dei bianconeri, decimi in classifica e al momento a -4 dal Milan.

Più spumeggiante la partita di Monza contro il Parma dove la situazione cambia velocemente: Izzo porta in vantaggio la squadra di casa, ma a una manciata di minuti dalla fine Bonny trova il pareggio dopo una prestazione bellissima. La squadra di Nesta sfiora la vittoria dopo tre sconfitte consecutive ma torna a fare punti in una situazione complicata.

Colpo salvezza per il Verona

È un risultato fondamentale per la squadra di Zanetti che può essere più tranquilla per la corsa alla salvezza. Il gol di Duda regala la vittoria al Verona in casa dell'Udinese, tre punti che sono ossigeno per la classifica: la squadra è a +7 sul terzultimo posto e respira aria di ottimismo dopo una vittoria che restituisce serenità e anche fiducia.

La partita non è entusiasmante, viene interrotta costantemente dai falli e si gioca sul filo del pareggio con poche emozioni. Ma a 15 minuti dalla fine lo slovacco disegna una punizione bellissima e porta in vantaggio il Verona. L'Udinese non riesce a reagire e neanche l'ingresso di Lucca cambia l'inerzia della partita.

Bonny ferma la gioia del Monza

Diverso l'entusiasmo a Monza, smorzato a pochissimi minuti dalla fine a causa del gol di Bonny che permette al Parma di non perdere la partita. la squadra di Nesta sognava di trovare la vittoria dopo tre sconfitte consecutive e Izzo gli ha permesso di sognare per un po' con il gol segnato al 60′. La gioia dei brianzoli non dura molto e all'86' viene definitivamente smorzata dai Ducali: Bonny entra dalla panchina, impatta benissimo sulla partita e si inventa il gol del pareggio.