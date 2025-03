video suggerito

Clamoroso Italia Under 21, l’Olanda vince in nove uomini: beffa nel finale per gli Azzurrini L’Olanda finisce l’amichevole contro l’Italia Under 21 ma riesce a vincere incredibilmente alla fine del recupero: brutta sconfitta per gli Azzurrini a Venezia. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia Under 21 sperava di sfruttare gli ultimi minuti della partita contro l'Olanda per ribaltare il risultato e vincere, ma quello che è accaduto al Penzo di Venezia ha del clamoroso: gli Azzurrini erano sull'1-1 con due uomini in più, viste le due espulsioni degli avversari che al 94′ sono riusciti incredibilmente a vincere l'amichevole di prestigio giocata questo pomeriggio.

La Nazionale guidata da Carmine Nunziata si è fatta beffare proprio negli ultimi secondi della partita nonostante fosse in doppia superiorità numerica viste le due espulsioni rifilate all'Olanda nel corso della partita, una condizione propizia per cercare di segnare un gol. Invece la ruota della fortuna ha girato in favore dei giovani Oranjes che nonostante qualche errore sono riusciti a portare a casa il risultato.

Italia beffata nel finale, Olanda in 9

La partita degli Azzurrini è stata tutto sommato buona, soprattutto nel secondo tempo giocato con un uomo in più dal 60′: Banzuzi ha affondato i tacchetti su Balzanzi rimediando il primo cartellino rosso di questa partita, animata già dai gol di Fitz-Jim e di Esposito che era riuscito a segnare il pareggio ancora in 11 contro 11. La prima espulsione dell'Olanda Under 21 aveva aperto la strada alla possibile rimonta, resa ancora più vicina dal secondo rosso rimediato da Bogarde che nel giorno del suo esordio viene mandato fuori per somma di ammonizioni.

Gli olandesi restano in 9 in pieno recupero, quando la partita sembrava ormai finita, ma con un sussulto d'orgoglio segnano l'incredibile vantaggio con Bruns e vincono l'amichevole. È una sconfitta cocente per l'Italia che ha giocato molto bene per larghi tratti della partita ma alla fine si è fatta mettere sotto da un rivale che aveva addirittura due giocato in meno in mezzo al campo.