Quanto ha guadagnato Medvedev in Arabia per essere demolito da Sinner in 69 minuti: uno sproposito Medvedev ha guadagnato uno sproposito in Arabia Saudita, al Six Kings Slam, per essere demolito da Sinner in 69 minuti: il tennista russo riceverà 1,5 milioni di dollari (1,38 milioni di euro).

A cura di Vito Lamorte

Daniil Medvedev è stato subito eliminato nel Six Kings Slam da Jannik Sinner con un secco 2-0 (6-0, 6-3) in un'ora e otto minuti di gioco. In pratica, il tennista russo ha ricevuto 1,5 milioni di dollari (1,38 milioni di euro) per vincere solo tre games a Riyadh per questo torneo che vede affrontarsi in Arabia Saudita i sei migliori tennisti del mondo.

In tanti hanno sottolineato la sproporzione del compenso per la partecipazione degli atleti a questo torneo e, facendo i calcoli, in pratica Medvedev ha ricevuto 21,739 dollari per ogni minuto trascorso in campo contro il numero uno al mondo. Circa 13.761 dollari per ogni punto giocato.

Facendo altri calcoli su un torneo come gli Aus Open, Daniil Medvedev ha impiegato 24 ore 17 minuti (la durata complessiva dei suoi match) per portare a casa 1,06 milioni di euro mentre a Riyadh ha trascorso un'ora in campo per guadagnarne 1,38 (l'equivalente di 1,5 milioni di dollari).

Quanto guadagna ogni tennista al Six Kings Slam

Dal 16 al 19 ottobre si sfidano i sei migliori tennisti del mondo sono stati ingaggiati per la ricchissima esibizione denominata Six Kings Slam, che si gioca in Arabia Saudita a Riyadh. Ognuno dei sei partecipanti avrà garantito un milione e mezzo di dollari (1,36 milioni di euro), a quelli se ne aggiungeranno molti altri, in base ai risultati.

Il vincitore del torneo-esibizione incasserà la bellezza di 6 milioni di dollari, ovvero 5.5 milioni di euro: una cifra che tocca quasi il doppio del premio dei tornei ATP più importanti.

Sinner strapazza Medvedev in poco più di un'ora

Jannik Sinner si è preso la vittoria in maniera eclatante nella partita inaugurale del Six Kings Slam contro Daniil Medvedev: il numero uno del mondo ha fatto sua la gara valida per i quarti con il punteggio di 0-6 3-6 ed è volato in semifinale, dove affronterà Novak Djokovic a pochi giorni dalla finale di Shangai.