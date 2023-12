Sinner in diretta Instagram due anni fa, è tutto cambiato: “Ora ci sono 14 persone… c’è pressione” Rispunta il video di una diretta Instagram di due anni fa, in cui Jannik Sinner appare timidissimo nel gestire i primi momenti di popolarità: “Ecco quattro persone… sette… quattordici… pressione”.

A cura di Paolo Fiorenza

A vederlo adesso fa tenerezza, adesso che è il numero 4 al mondo, miete riconoscimenti, guadagna decine di milioni ed ha accostato la sua immagine a quella della Ferrari. Adesso che Jannik Sinner è un'eccellenza italiana come la vettura modenese, un campione che già è nella storia dello sport azzurro dopo aver trascinato l'Italia alla vittoria in Coppa Davis dopo 47 anni. Eppure sono passati solo due anni da una diretta Instagram – rispuntata adesso dal passato – che mostra come l'altoatesino, allora 20enne, fosse davvero timidissimo e in assoluto imbarazzo nel gestire i primi momenti di popolarità.

Il bagno di popolarità di Jannik Sinner a San Siro per Milan-Borussia Dortmund il mese scorso

Siamo nel maggio del 2021 e Sinner apre una live su Instagram in occasione del torneo di Roma. In quel momento il ragazzo di San Candido è numero 18 al mondo e ha in bacheca solo due tornei 250, a Sofia (dove è diventato il più giovane tennista italiano ad aver vinto un titolo ATP nell'era Open, con i suoi 19 anni, due mesi e 29 giorni) e Melbourne. Jannik è un progetto di campione, ma complice il suo carattere schivo non è ancora il fenomeno di popolarità attuale, mentre i riflettori sono tutti per Matteo Berrettini, che è in Top Ten e di lì a poco giocherà la finale di Wimbledon contro Djokovic.

Parte dunque la diretta e si capisce immediatamente che Sinner non è abituato a farne. Qualcuno fuori campo gli suggerisce di rispondere, ma lui replica: "Eh, ma non so le domande". Poi le persone iniziano a collegarsi e Jannik sembra andare un po' in agitazione nel vedere il numero dei presenti crescere: "Ecco quattro persone… sette… quattordici", conta il campione azzurro, che poi commenta cosa sta succedendo con una sola parola che sintetizza cosa prova in quel momento: "Pressione". Una parola che ripete anche poco dopo, quando ne conta ‘ben' 43.

L'ultimo riconoscimento attribuito a Jannik Sinner: è il tennista più migliorato del 2023

Poi partono le domande e Jannik prova a sciogliersi un po', ma resta sempre alquanto impacciato: "Appena svegliato? No, però i miei capelli sono così, devo andare dal parrucchiere". E ancora: "Qual è l'obiettivo della stagione? Beh, classifiche non dico niente, però sicuramente sempre di migliorarsi e andare avanti".

Probabilmente nessuno dei followers che quel giorno si erano collegati per parlare con quel ragazzo introverso poteva immaginare che di fronte avevano un fuoriclasse destinato a fare la storia dello sport italiano. Anche oggi Sinner non è certo un vulcano nell'esternare pensieri ed emozioni, ma è entrato in quello status in cui rapportarsi a media e tifosi è parte fondamentale del suo essere uno sportivo al top mondiale. E per quanto riguarda gestire oggi la pressione… la classifica ATP ‘Under Pressure', ovvero relativa ai momenti decisivi, dice tutto al riguardo: Jannik è il numero 2 dietro Djokovic.