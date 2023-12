Jannik Sinner è il tennista più amato al mondo: ha vinto l’ATP Fans’ Favourite Award 2023 Il tennista italiano è stato eletto con i voti degli utenti come Fans’ Favorite ed ha vinto il premio ATP Award 2023. E ora Sinner può vincerne ancora altri due.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner vince in campo e fuori. Oltre ai grandi successi ottenuti nel 2023 il tennista italiano ottiene un altro riconoscimento, che è uno dei più belli in assoluto. Perché agli ATP Awards Sinner ha vinto il "Fans Favourite 2023". In poche parole ha vinto il premio che viene assegnato al tennista preferito dai tifosi. Un premio che per 19 anni consecutivi è stato vinto da Roger Federer, e che solo nel 2022 è stato conquistato per la prima volta da Nadal.

Quattro tornei vinti in stagione, su tutti quello di Toronto in estate. Ma soprattutto in questo magico 2023 a verbale ci sono: il best ranking, perché da un paio di mesi Jannik è il numero 4 ATP, il successo in Coppa Davis, la finale delle ATP Finals di Torino e le due vittorie su Djokovic, oltre a quelle ottenute su Alcaraz e Medvedev. Un successo dietro l'altro con rosee prospettive per il futuro, che è già vicinissimo – non a caso Sinner si sta allenando per gli Australian Open al caldo di Alicante.

Tutti questi risultati sono sotto gli occhi di tutti e Sinner è candidato a due premi agli ATP Award, anzi due premi e mezzo. Perché Jannik può vincere il premio relativo al tennista maggiormente migliorato (il Most Improved Player of the Year) e il premio Fair Play, che è stato intitolato a un tennista che in campo era un gran signore e cioè Edberg (Stefan Edberg Sportsmanship Award). E poi c'è il premio di allenatore del 2023 (Coach of the Year) al quale concorrono i suoi due allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi.

Premi quelli che sono figli di candidature, mentre questo è un premio che Sinner grazie ai voti dei tifosi, i suoi tifosi, che lo hanno eletto come tennista preferito dai fan, meglio di Djokovic e Alcaraz. Chissà quanto avranno contato i ‘Carota Boys', che lo seguono ovunque e sono attivissimi pure sui social.