Sinner-Griekspoor oggi all'ATP Shanghai: orario e dove vedere la partita di Jannik in TV e streaming

Sinner affronta Griekspoor oggi nel match del terzo turno del torneo 1000 di Shanghai. La partita non inizierà prima delle ore 14 e si potrà seguire in diretta solo su Sky.
A cura di Alessio Morra
Jannik Sinner infaticabile. Dopo aver vinto a Pechino il 21° titolo della sua carriera si è trasferito a Shanghai, lì ha battuto Altmaier all'esordio. Ventiquattr'ore dopo sarà nuovamente in campo. Non prima delle ore 14 di oggi, domenica 5 ottobre, il tennista italiano sfiderà sul campo centrale l'olandese Tallon Griekspoor. In caso di vittoria avrà un giorno di break e martedì tornerebbe in campo per gli ottavi contro il monegasco Vacherot o il ceco Machac. I precedenti tra Sinner e Griekspoor sono sei, il bilancio è di 6-0 per Jannik. La partita sarà visibile in diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW.

A che ora gioca Sinner contro Griekspoor all'ATP Shanghai, orario e programma

Un programma ricchissimo quello odierno a Shanghai, dove dalle 6:30 sul campo centrale si giocano prima Humbert-Rune poi Fritz-Mpetshi Perricard, non prima delle 12:30 toccherà a Djokovic contro Hanfmann. Al termine della sfida dell'ex numero 1 sarà la volta di Jannik Sinner e Tallon Griekspoor.

Sinner-Griekspoor dove vederla in TV e in streaming: non c'è diretta in chiaro

Dove vedere in TV Sinner-Griekspoor? Sicuramente non in chiaro. La diretta in chiaro non è prevista per questo incontro valido per i sedicesimi di finale di Shanghai. La partita sarà trasmessa solamente da Sky, che la manderà in onda sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Telecronaca di Elena Pero e Stefano Pescosolido.

I precedenti tra Sinner e Griekspoor

Si sono affrontati già in sei occasioni Jannik Sinner e il tennista olandese, sotto 6-0 negli head to head. Ma questi numeri non devono traviare. Perché Griekspoor ha spesso messo in difficoltà l'azzurro, che in sei incontri ha perso due set e quattro volta ha giocato un tie-break. L'incontro principale è quello della finale di Coppa Davis 2024.

