Sinner-Griekspoor oggi all’ATP Halle 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Sinner-Griekspoor è la partita del primo turno del torneo di Halle, in programma oggi martedì 18 giugno non prima delle ore 14. Diretta TV e streaming su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sinner-Griekspoor è la partita valida per il primo turno del torneo di Halle in programma oggi martedì 18 giugno non prima delle ore 14, con diretta TV e streaming su Sky. Primo torneo sull'erba per Jannik che per la prima volta scenderà in campo da numero uno al mondo. Dopo il Roland Garros, Sinner proverà a guadagnarsi il secondo turno del tabellone contro Maroszan. In contemporanea anche Musetti e Arnaldi al Queen's, mentre Berrettini giocherà ad Halle non prima delle 17.

A che ora gioca Sinner contro Griekspoor oggi al torneo di Halle

La partita tra Sinner e Griekspoor è in programma oggi martedì 18 giugno non prima delle ore 14 ad Halle. L’orario d’inizio potrebbe slittare nel caso in cui il match precedente tra Giron e Rublev dovesse prolungarsi più del dovuto.

Dove vedere Sinner-Griekspoor oggi ad Halle in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Griekspoor in TV? La partita dei sedicesimi di finale del torneo di Halle sarà trasmessa in TV su Sky e in particolare su uno dei due canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 203). Nessuna diretta TV in chiaro per il match che si potrà vedere anche in streaming grazie a Sky GO, app riservata agli abbonati Sky, oppure NOW, piattaforma live on demand che dà la possibilità anche di comprare il singolo biglietto dell'evento.

Sinner-Griekspoor, i precedenti in carriera

Sinner è la bestia nera di Griekspoor. I due tennisti si sono affrontati in 4 occasioni in carriera, con solo vittorie per l’italiano. Dopo i due confronti della scorsa stagione, a Rotterdam e in Coppa Davis, altre due sfide in questa stagione: in semifinale a Rotterdam e ai 32esimi di Miami. Due tornei poi vinti da Jannik.

Il tabellone di Sinner al torneo di Halle, chi sarà il prossimo avversario

Sinner testa di serie numero uno del tabellone in caso di vittoria contro Griekspoor, affronterà poi al secondo turno Marozsan. A seguire poi ai quarti il possibile incrocio con uno tra Tsitsipas, Struff o il connazionale Darderi. In semifinale uno tra Medvedev e Bublik e solo in finale poi Zverev o chissà la sorpresa Berrettini, che non è testa di serie e si trova nella parte bassa del main draw.