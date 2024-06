video suggerito

Sinner svela il messaggio più emozionante ricevuto da numero 1 al mondo: “Quello del mio idolo” Jannik Sinner ad Halle disputerà il primo torneo da numero 1 ATP. Alla vigilia dell’esordio con Griekspoor, Sinner ha rivelato qual è stato il messaggio più bello che ha avuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner mentre giocava il Roland Garros è diventato il numero 1 del mondo, ma materialmente, lo è diventato il 10 giugno, dopo Parigi, e ad Halle disputerà il primo torneo da miglior tennista del pianeta. Sinner è pronto, vuole vincere anche lì e cercherà di preparare nel migliore dei modi Wimbledon, dove è tra i favoriti. Ma in attesa di scendere in campo l'altoatesino ha rilasciato una splendida intervista in cui ha parlato di sé stesso e del messaggio più bello che ha ricevuto in questi giorni.

Sinner: "C'è stato tanto lavoro per arrivare fino a qui"

Diventare numero 1 ATP è il sogno di tutti i tennisti. Sinner ci è riuscito, raggiungendo un traguardo che nessun italiano era mai riuscito a tagliare. E il meglio deve ancora arrivare, visto che c'è la possibilità di restare in vetta a lungo. Ora è ad Halle Sinner, dove ha parlato a ‘Tennis TV' della gioia e delle sensazioni che ha provato da primo giocatore del mondo: "Una cosa è vincere un torneo, una cosa è essere numero 1 del mondo. Sono molto contento di essere in questa posizione, sono stati fatti molti sacrifici e c’è stato tanto lavoro per arrivare fino a qui".

Jannik pronto per Halle "Non vedo l'ora di tornare in campo"

Sinner ha parlato di Halle: "Questo è un nuovo inizio: è qualcosa di eccitante, non vedo l’ora di tornare in campo, che è dove sono felice", ma anche della grande gioia che ha provato in Italia, dove è stato celebrato con tutti gli onori: "C’è stata una grande razione da parte degli italiani, è stato bello condividere questo momento con tutti loro: sono stato contento di tornare a Roma anche se per poco, per vedere quale sarebbe stata la reazione".

Il messaggio più bello è stato quello di Federer

Jannik è stato celebrato dall'ATP che con un bel video gli ha fatto fare i complimenti per la prima posizione mondiale da una sfilza di numeri 1 del passato. Messaggi che ha gradito, tutti, ma uno un po' di più, quello del suo idolo Roger Federer: "Quale mi ha colpito di più? Il mio idolo è sempre stato Roger Federer, quindi il suo messaggio è stato davvero speciale. Ma tutti i numeri 1 con questi messaggi sono stati straordinari, vorrei ringraziarli uno ad uno di persona".

Ma in ogni caso, Sinner resta sempre la stessa meravigliosa persona e sempre a Tennis TV ha detto: "Io, la mia famiglia, le persone che amo, gli amici: siamo sempre gli stessi. È solo un traguardo, ovviamente sono tutti felici e sono fortunato di poter condividere queste cose con loro, ma allo stesso tempo io sono la stessa persona di uno o due anni fa. Amo passare del tempo con loro e fare qualcosa di diverso, andare sui Go Kart o giocare a carte".