Sinner è sempre nel mirino: "Jannik è un bravo ragazzo, ma sta arrecando un danno enorme al tennis" L'ex tennista tedesco Waske in un'intervista ha usato parole davvero forti nei confronti di Sinner, che continua a essere bersagliato: "Forse non ha fatto nulla di sbagliato, ma sta arrecando un danno al tennis".

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner attualmente è sospeso, lo sarà fino all'inizio di maggio quando potrà tornare alle gare, e lo farà agli Internazionali d'Italia di Roma. Della sua sospensione se ne parla da una settimana. Praticamente chiunque ha un'opinione. Falchi e colombe. Da Djokovic a Medvedev, passando per Alcaraz e Zverev. Ma non solo big, anche ex tennisti ritrovano voce e popolarità per sparare a zero contro il numero 1 del mondo, come ha fatto il tedesco Waske che ha usato parole durissime.

"Jannik è fantastico, ma sta arrecando un danno al tennis"

Che le discussioni fioccassero era prevedibile, al di là del solito Kyrgios, ma che il dibattito si ampliasse a macchia d'olio forse un po' meno. In un'intervista rilasciata alla tv tedesca Sport 1, l'ex tennista Alexander Waske ha dato, pure lui, la sua opinione su Sinner. Non ha messo in dubbio la sua sincerità, ma lo ha definito egoista e ritiene che la sua situazione porti un danno vero a tutto il mondo del tennis: "Jannik è un ragazzo fantastico, dice sempre la cose giusta, ha un fisico fantastico e non penseresti mai che fa uso di doping. Ma sta arrecando un danno grande al mondo del tennis. Forse non ha fatto nulla di sbagliato, ma gli altri tennisti hanno ragione a chiedere regole chiare".

Poi ha aggiunto: "Si è trattato di un accordo e la maggior parte dei tennisti se ne lamenta. Questa sanzione è stata concordato così Sinner può giocatore tutte le prove dello Slam. Medvedev ha visto il caso Sinner e lo ha indicato come un precedente, è questo può essere un problema. Servono regole chiare, ci deve essere solo organismo che effettui i controlli, così non ci saranno trattative. Ci sono stati anche casi come quello di Halep o Sharapova che non hanno ricevuto una punizione così breve".

Chi è Alexander Waske

Il tedesco è stato prevalentemente un doppista. Non ha mai disputato una finale in singolare, né superato mai il secondo turno in una prova del Grande Slam. Batté una volta Nadal sull'erba, ad Halle. In doppio ha vinto quattro titoli e giocato due semifinali Slam (a Melbourne e Parigi).