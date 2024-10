video suggerito

Sinner-Djokovic oggi in finale all'ATP Shanghai, quando si gioca: orario e dove vederla in tv Jannik Sinner gioca oggi contro Djokovic la finale del torneo 1000 di Shanghai. L'incontro inizia non prima delle 10:30 e si può seguire in diretta TV su Sky.

Jannik Sinner giocherà l'ottava finale della sua stagione: nella finale dell'ATP Shanghai lo aspetta la super sfida contro Novak Djokovic. Una striscia di risultati incredibili per il tennista italiano che, dopo il faticoso successo su Machac, resterà il numero uno del ranking mondiale fino alla fine del 2024. Il campione serbo dal canto suo ha raggiunto la finale dopo aver eliminato Fritz con il punteggio di 6-4 7-6. Il bilancio degli scontri diretti tra i due è favorevole a Djokovic per 4-3, ma l'ultimo confronto è stato vinto da Sinner in semifinale all'Australian Open. La grande finale si giocherà alle ore 10:30 italiane e si potrà seguire in diretta TV e in streaming in esclusiva solo su Sky e NOW. Non è disponibile invece la diretta in chiaro.

A che ora gioca Sinner contro Djokovic: orario e programma

L'appuntamento per la finale a Shanghai è previsto per oggi, domenica 13 ottobre, non prima delle ore 10:30 sul campo centrale che prima ospiterà la finale del doppio. Sinner sfiderà Djokovic per andare a caccia del terzo trionfo in un torneo di questa categoria nel corso di questa stagione che gli ha già regalato tante soddisfazioni.

Dove vedere la finale Sinner-Djokovic in TV e streaming

Proprio come è stato per la semifinale, anche la finale del torneo 1000 di Shanghai tra Sinner e Djokovic potrà essere vista in diretta tv in esclusiva su Sky, su Sky Sport Uno (canale 201). La finale con il tennista italiano non sarà trasmessa invece in diretta in chiaro. Streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW.

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Ormai i precedenti fra i due grandi campioni si fanno fatica a contare. Quella di oggi sarà l'ottava sfida che vedrà uno davanti all'altro Sinner e Djokovic: l'italiano ha vinto in tre occasioni contro il collega serbo che mantiene il vantaggio. L'attuale numero uno al mondo ha vinto tre degli ultimi quattro incontri, andando sempre in crescendo soprattutto in questa stagione. Quest'anno i due hanno già affrontato sfide importanti: Sinner ha battuto Djokovic nella finale degli ultimi Australian Open, oltre che in semifinale di Coppa Davis lo scorso anno e nelle ATP Finals di Torino 2023.