Sinner-de Minaur agli Australian Open, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Sinner torna in campo agli Australian Open mercoledì 22 gennaio. Il numero 1 ATP sfida Alex de Minaur nella partita dei quarti di finale da favoritissimo. Jannik ha vinto tutti i nove precedenti incontri. Diretta TV su Eurosport.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner contro Alex de Minaur per la decima volta. I due cari amici si affronteranno mercoledì 22 gennaio nei quarti di finale egli Australian Open. Il numero 1 della classifica ATP e il tennista australiano scenderanno in campo quando in Italia saranno le 9 del mattino (le 19 locali). Sinner ha perso due set nel corso del torneo, l'ultimo negli ottavi contro Holger Rune. La partita sembra avere un pronostico netto, perché Sinner ha vinto tutti i nove precedenti incontri, nei quali ha perso solamente un set.

Se Jannik passerà il turno si qualificherà per le semifinali e potrebbe vivere un clamoroso e meraviglioso derby con Lorenzo Sonego, che durante la notte italiana affronterà Ben Shelton. La diretta di Sinner-de Minaur, ma anche di Sonego-Shelton si potrà seguire in TV su Eurosport, Sky e DAZN. Streaming possibile per abbonati di DAZN, Sky Go, NOW e Discovery+

A che ora gioca Sinner agli Australian Open contro de Minaur: orario e programma

L'incontro dei quarti tra Jannik Sinnere Alex de Minaur è stata programmata come prima della sessione serale di mercoledì 22 gennaio. Sinner e de Minaur scenderanno in campo non prima delle ore 9 del mattino italiane (le 19 locali). Nella notte invece Sonego-Shelton.

Sinner-de Minaur, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-de Minaur in TV? La partita dei quarti di finale tra Sinner e de Minaur si può seguire in diretta su Eurosport, canale che possono seguire gli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Streaming sempre per abbonati. Sinner-de Minaur sarà visibile in questo modo con Sky Go, NOW, DAZN e il player di Eurosport su Discovery+.

I precedenti tra Sinner e de Minaur

Jannik e Alex sono grandi amici. Si sono sfidati nove volte e ha sempre vinto Sinner, che ha perso solamente un set. Nove su nove per Sinner che ha vinto due partite importanti in Coppa Davis (nella finale 2023 e la semifinale 2024), nelle ultime ATP Finals di Torino e soprattutto nella finale del torneo 1000 di Toronto, il primo grande trionfo della sua carriera.